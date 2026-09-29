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A Coruña

El viento provoca múltiples incidencias en A Coruña y su área metropolitana

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
29/09/2026 13:58
Señales tiradas por el viento en la zona del teatro Colón
Señales tiradas por el viento en la zona del teatro Colón
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El fuerte viento que tiene este martes en alerta amarilla a la ciudad de A Coruña y su área metropolitana está provocando múltiples incidencias.

Árboles caídos, tejados inestables o señales y carteles a punto de desplomarse están ocupando a los servicios de emergencias, aunque, por el momento, ningún incidente ha sido de gravedad, explican desde el 112-Galicia.

Con todo, en la ciudad de A Coruña los Bomberos han tenido que intervenir en los jardines de Méndez Núñez después de que se desplomase una enorme rama de un árbol en las cercanías del parque infantil, tan solo una semana después de que cayese otro trozo en la zona del Copacabana. Además, los servicios de emergencia han tenido que desplazarse a retirar obstáculos en la plaza de Lugo y la avenida de Finisterre, a ajustar carteles en la Ronda de Outeiro, a sanear tejados en la carretera de los Fuertes o debido a caídas de ramas, como en Méndez Núñez o Archer Milton Huntington.

Cae un árbol en los jardines de Méndez Núñez

El viento tira otra gran rama de un árbol de Méndez Núñez

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Mientras, en Oleiros los Bomberos tuvieron que actuar en San Pedro de Nós, donde una rama de un pino amenazaba con caer debido a las fuertes rachas de viento.

Sobre la una de la tarde la estación meteorológica de MeteoGalicia en el Dique de Abrigo registró una racha de viento de 96,2 kilómetros por hora. Mientras, la Aemet ya registra rachas de hasta 71 kilómetros por hora en Bens y de 80 en el aeropuerto de Alvedro.

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