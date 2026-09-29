El 'Ventura' duerme en A Coruña y da forma a una nueva triple escala de cruceros en el puerto

El crucero 'Ventura' llegó este lunes a la ciudad de A Coruña con la previsión de marcharse, como es habitual, a media tarde. Sin embargo, finalmente se quedó a 'dormir' en el puerto para, sumándose al 'MS Insignia' y al 'Arvia', crear una nueva triple escala de trasatlánticos en la dársena herculina.

El lujo tomará el puerto coruñés en octubre, con 23 escalas, cuatro de ellas dobles Más información

En total, este martes pudieron acercarse a la ciudad -en la medida que el temporal de viento se lo permitió- más de 11.000 pasajeros, llegados a bordo del 'Ventura' (3.500), el 'MS Insgnia' (700) y el 'Arvia' (6.600).

Estas escalas cierran un exitoso mes de septiembre para el Puerto de A Coruña, en el que se pasaron por sus muelles más de una veintena de cruceros, con otra triple escala, como la de este martes, el pasado día 15. Hasta 23 trasatlánticos han previsto su llegada a A Coruña el próximo mes, con varias escalas dobles.