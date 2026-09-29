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Triple escala en A Coruña
A Coruña

El 'Ventura' duerme en A Coruña y da forma a una nueva triple escala de cruceros en el puerto

Septiembre se cerrará con una veintena de escalas

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
29/09/2026 14:16

El crucero 'Ventura' llegó este lunes a la ciudad de A Coruña con la previsión de marcharse, como es habitual, a media tarde. Sin embargo, finalmente se quedó a 'dormir' en el puerto para, sumándose al 'MS Insignia' y al 'Arvia', crear una nueva triple escala de trasatlánticos en la dársena herculina.

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En total, este martes pudieron acercarse a la ciudad -en la medida que el temporal de viento se lo permitió- más de 11.000 pasajeros, llegados a bordo del 'Ventura' (3.500), el 'MS Insgnia' (700) y el 'Arvia' (6.600).

Estas escalas cierran un exitoso mes de septiembre para el Puerto de A Coruña, en el que se pasaron por sus muelles más de una veintena de cruceros, con otra triple escala, como la de este martes, el pasado día 15. Hasta 23 trasatlánticos han previsto su llegada a A Coruña el próximo mes, con varias escalas dobles.

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