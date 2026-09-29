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A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña licita la gestión del campo de golf por más de 9,2 millones

La concesionaria deberá invertir uno en mejorar las instalaciones

Abel Peña
Abel Peña
29/09/2026 21:01
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La Junta de Gobierno local aprobará mañana la licitación del contrato del campo municipal de Golf por un valor de 9,2 millones de euros. Hay que tener en cuenta que en febrero, el Ayuntamiento estimaba su valor en  8.032.622 euros.

Ese mes, el Ayuntamiento había realizado un anuncio previo para que las empresas previas pudieran conocer las condiciones de la convocatoria, de forma parecida a como ocurrió con Nostián. Y como ocurrió, en ese caso, tuvieron que modificar al alza los precios. 

La concesión prevé una inversión estimado más de un millón de euros por parte de la adjudicataria para la modernización del campo. Y la tasa de descuento pasará a ser de 5,22%. El contrato es de 15 años, sin opción a prórroga. 

En febrero, la alcaldesa, Inés Rey, había señalado  que "falamos dunha infraestrutura deportiva importante para a cidade. O obxectivo é contar cun modelo de xestión profesional, moderno e sostible, que permita mellorar as instalacións, reforzar a oferta municipal de cursos e consolidar o campo de golf como espazo dinamizador do deporte e tamén da proxección exterior da Coruña".

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