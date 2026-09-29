Educo acompaña al alumnado de Educación Social de la UDC con un documental sobre la protección de la infancia en el entorno digital

Presentación del documental de Educo y la UDC Cedida

El alumnado de 4.º de Educación Social de la Universidade da Coruña ha presentado esta mañana el documental 'Navegar sin protección: la infancia en el entorno digital', elaborado a través de una experiencia de aprendizaje-servicio (ApS), una metodología que une aprendizaje y compromiso social, permitiendo al alumnado aplicar lo aprendido para contribuir a mejorar su entorno. La iniciativa ha contado con el acompañamiento de la ONG de infancia y educación Educo.

A lo largo de media hora, el documental reúne voces expertas que abordan el uso excesivo de pantallas, el ciberacoso, la exposición y la explotación de la infancia en redes, los estereotipos de género y los discursos de odio. Estas aportaciones analizan cómo el entorno digital influye en la forma en que la infancia y la adolescencia se relaciona, participa y construye su identidad, al tiempo que alertan sobre los riesgos existentes, que pueden vulnerar sus derechos.

“Las redes sociales son hoy un espacio donde chicos y chicas se relacionan, dónde se informan y se expresan, por eso es importante que estén acompañados por las familias y los educadores. La educación es fundamental para que puedan utilizarlas de forma segura, crítica y responsable”, explica Mónica Viqueira, especialista en protección y buen trato y delegada de Educo en Galicia.

“La reflexión llega en un momento de creciente preocupación por el bienestar digital de niños, niñas y adolescentes, en un contexto en el que distintos estudios alertan del aumento de la ansiedad y la violencia digital y en el que los últimos resultados de PISA han reabierto la reflexión sobre el impacto de la digitalización en el aprendizaje”, matiza.

El documental es una propuesta de sensibilización del alumnado, desarrollada en la asignatura «Educación y medios de comunicación social», impartida por Alba Patricia Digón Regueiro. La experiencia de aprendizaje-servicio conecta la formación de futuros profesionales de la educación social con la defensa de los derechos de la infancia, con el apoyo formativo y técnico de Educo y el acompañamiento audiovisual y montaje de Iago Prada, realizador y productor documental.

Una problemática compartida, una mirada desde Guatemala

El documental ha contado también con la participación de Cecilia Hernández, técnica de empoderamiento en género de Tierra Nueva, organización guatemalteca socia de Educo en este país. Durante su visita a Galicia en abril, Hernández compartió una sesión con el alumnado y participó en una entrevista para la pieza.

Su aportación acerca la realidad de Guatemala y permite abordar la dimensión global de los riesgos en el entorno digital, junto con las particularidades de cada contexto. Sus reflexiones sobre el ciberacoso, la difusión de información personal y la violencia de género en redes ampliaron la mirada del alumnado sobre una problemática compartida. Hernández trabaja en el proyecto «Empoderamiento social, económico y político de mujeres en situación de vulnerabilidad a través del fortalecimiento de mecanismos de participación en el municipio de Malacatancito, Huehuetenango».

Educación para prevenir la violencia

Esta experiencia de aprendizaje-servicio forma parte del trabajo de Educo para fortalecer las capacidades de la infancia, el alumnado universitario y el profesorado en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, con especial atención al derecho a la protección y a la prevención de la violencia.

El documental se enmarca en el proyecto «A protección da infancia dende a mirada da Axenda 2030. Unha ollada con lentes violetas cara o sur coa ApS como ferramenta de transformación social», financiado por Cooperación Galega, a través de la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea de la Xunta de Galicia.

Con este acompañamiento, Educo promueve la implicación de la comunidad educativa en una cultura de protección y buen trato y en la construcción de entornos protectores para la infancia y la adolescencia, también en el ámbito digital.