Avanzan en Praga en el proyecto europeo de educación digital que pone los ojos en A Coruña

Participantes en el encuentro para avanzar en Edigit, en Praga Cedida

El proyecto europeo Edigit –inspirado en la iniciativa coruñesa Talentos Inclusivos– reunió los días 23 y 24 de septiembre en Praga a representantes de las entidades sociales para avanzar en las diferentes líneas de trabajo, centradas en el desarrollo de competencias digitales y en la incorporación de la inclusión y la accesibilidad a la educación.

En representación del Citic de la UDC participaron Javier Pereira e Irene Brage, acompañados por tres docentes vinculados a Talentos Inclusivos: Lorena García, del CIFP Universidade Laboral, y Nuno Ferreiro y Diego Álvarez, del colegio Santa Teresa de Jesús de Ourense. Su participación permitió incorporar al encuentro la perspectiva de los centros educativos que ya trabajan con metodologías de tecnologías e inclusión.

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El Citic presentó también la propuesta inicial para las sesiones de ‘Formación de Formadores’, que se celebrarán en A Coruña en 2027. Estas acciones combinarán formación sobre los contenidos desarrollados en Edigit con actividades prácticas y experiencias de cocreación inclusiva, donde se aprovechará la experiencia adquirida a través de Talentos Inclusivos, incorporando retos y líneas de trabajo para el análisis de las barreras y la prueba de soluciones tecnológicas inclusivas.