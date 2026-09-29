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A Coruña

Atracón de conciertos para dar la bienvenida al otoño y despedir el año en A Coruña

El Coliseum acogerá más de una quincena de eventos hasta final de 2026, alternados con actuaciones en otros recintos como el Palacio de la Ópera o el teatro Colón

Óscar Ulla
Óscar Ulla
29/09/2026 04:30
Melendi coliseum 2022 @ pedro puig
Melendi volverá a hacer historia con un nuevo triplete en el Coliseum
Pedro Puig
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A Coruña da la bienvenida al otoño con los últimos coletazos de la música al aire libre y vislumbrando una agenda repleta de propuestas desde ahora hasta que acabe el presente año.

Es el caso del Coliseum, que de aquí a que acabe 2026 contará con una quincena de propuestas, algunas por partida doble e incluso triple. Este sábado 3 aterriza en el recinto Antonio Orozco con ‘La gira de tu vida’, mientras que el 17 será el turno de Tanxugueiras, que presentan su disco ‘O Cuarto’.

En noviembre, el multiusos herculino recibe el regreso a los escenarios de Vetusta Morla con un doble concierto (6 y 7 de noviembre) y la histórica cita de Melendi, que tras ser el primer artista en necesitar tres noches para dar cabida a todos sus fans coruñeses, este 2026 ha tenido que hacer lo mismo con su ‘Pop Rock tour’ (12, 13 y 14 de noviembre). Un par de días más tarde (16), otro regreso, el de Bryan Adams con su gira ‘Roll with the punches’. El día 20 será el turno de otra vuelta, la de Mónica Naranjo y su tour de grandes éxitos, a la que sucederá Raphael y su ‘Raphaelísimo’ (21). Y por si parecieran pocas citas para el penúltimo mes del año, el 27 de noviembre recalará en el Coliseum Camela, mientras que el 28 será el turno para el espectáculo infantil de Luli Pampín.

Melendi coliseum 2022 @ pedro puig

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Ya en diciembre, Hombres G tomará el recinto con ‘Los mejores años de nuestra vida’ (5), tras los cuales actuará Bunbury con su gira de ‘Nuevas mutaciones’ (10). El último concierto, por ahora, es el de Carolina Durante (12), aunque habrá una propuesta más, la de ‘OVO’, del Circo del Sol, que comenzará el 30 de diciembre y proseguirá recién iniciado el 2027, con funciones los días 1, 2 y 3, en algunos casos por partida doble.

Otros recintos

En otros recintos de la urbe la actividad también será frenética. Es el caso del Palacio de la Ópera, que además de la temporada de abono de la OSG, desde esta misma semana comienza todo un atracón de eventos.

El día 1 de octubre acogerá el concierto de Silvia Pérez Cruz, el 2 el de Zucchero y el 3 el de The Amy Winehouse band, los tres parte del ciclo A Coruña LiveXperience by Caixabank. El 4, para completar el combo, habrá dos sesiones del espectáculo ‘Yo quiero ser...’ de CantaJuego.

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El 9 llegará al Palacio el espectáculo Dj Symphonic Latino, mientras que el 17 será el turno para el ballet de Kiev con ‘El lago de los cisnes’. El 22 y 24 de octubre volverá la Temporada Lírica con ‘Tosca’, de Puccini. Tan solo un día después, Julio Iglesias Jr. cantará en el mismo escenario los grandes éxitos de su padre. El mes de octubre lo cerrarán Fito & Fitipaldis, que tras su último éxito en el Coliseum regresan ahora al Palacio con su ‘Aullidos tour’ en versión teatros y auditorios.

Fito, en un momento del concierto en el Coliseum

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En noviembre tampoco parará la actividad con el homenaje a Mecano ‘Hija de la Luna’ (8), Kiko Veneno (13), Shinova (14), el tributo a ABBA ‘Dancing queen’ (20), Jorge Drexler (21), Malú (22), Andrés Suárez (27), Marta Santos (28) y Belén Aguilera (29).

En diciembre recalarán artistas como la tercera generación del clan mexicano de los Fernández, Álex Fernández (6) o Víctor Manuel (12) y su ‘Solo a solas conmigo’. Habrá también espacio para el gospel con The black heritage choir (17) o para la presentación de ‘La boca del lobo’ del coruñés Carlos Ares (19). También habrá musicales como ‘La bella y la bestia’ (20) o ‘El gran showman’ (27), así como propuestas infantiles como la de Pica Pica (26) o clásicos como ‘El lago de los cisnes’ (29).

El teatro Colón también contará con propuestas variadas. Mañana acogerá a Amatis trío, mientras que el jueves 1 se reconvertirá en cine para proyectar ‘El verdugo’, de Berlanga. El 2 visita el teatro el artista portugués Antonio Zambujo para presentar ‘Oraçao no tempo’, mientras que el sábado 3 comienza el ciclo ‘Tándem’ con Niño de Elche y Gallecia Ensemble Barroco, ciclo que sigue el domingo con Chicharrón y Sara Zozaya. Del 8 al 10 de octubre, Marta Hazas y Javier Veiga disponen la comedia ‘Un matrimonio sin filtros’. Unos días más tarde, el 15, se celebrará la gala de los Juegos Florales María Pita, antes de que los días 16 y 17 se represente la obra ‘Escándalo en redacción’. La música vuelve al día siguiente con Mercedes Peón y Clara Peya (18), mientras que el cine hará lo propio el 22 con ‘El espejo’, de Tarkovski. Micah P. Hinson dará un concierto el 23, mientras que Vaquero hará reír al público el 24. El ciclo ‘Tándem’ concluirá el 25 con A Pedreira y Beautify Junkyards.

Ya en noviembre actuará Antía Muíño (4), se proyectará ‘Cuentos de la luna pálida’ (5), actuarán Oswaldo Digón (6), Sangre de muérdago (8), Luis Piedrahita con ‘Apocalípticamente correcto’ (12 y 13), se representará ‘Honra’ (14), actuará la Banda Municipal de Celanova (15), se emitirá ‘Tiempos modernos’, tendrá lugar la gala Galicia Ilusiona (20 y 21), cantarán Leticia Rey (22), Álex Ubago (28) y Ede (29).

En diciembre habrá propuestas de cine como ‘El séptimo sello’ (3) y ‘Sin techo ni ley' (20), pero también musicales como el Fanzine Fest (5), Macy Gray (18) y Xabier Díaz (27), así como humorísticas con ‘Ilustres ignorantes’ (11 y 12) y ‘Esfínter 6’ (29).

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Aún más

Pero no acaba ahí la cosa. A la programación habitual de las salas de conciertos también se suman propuestas como las visitas a Palexco de Vicente Amigo (31 de octubre) o Jeanette (21), así como las propuestas humorísticas de George Harris (8 de diciembre), Goyo Jiménez (12) o Touriñán y su ‘Moi animal’ (26 y 27).

Por la sala Pelícano pasarán Love of Lesbian antes de su parón temporal (16 y 17 de octubre) Novah y Derrick May (10) o El Gran Combo de Puerto Rico (1 de noviembre).

En el campo expositivo, la Fundación Barrié abrirá el 24 de octubre la muestra dedicada a El Bosco y Bruegel y MOP el 21 de noviembre hará lo propio con la de David Sims.

Roisin, Souvenir St Moritz, 2022

David Sims y su reinvención de la fotografía protagonizarán la nueva exposición de la Fundación MOP

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