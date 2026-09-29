Así son por dentro los edificios reformados en Cuatro Caminos al estilo de las galerías de La Marina

Los números 98, 100 y 102 de la avenida Fernández Latorre Patricia G. Fraga

Están en Cuatro Caminos, concretamente en la avenida de Fernández Latorre, pero pasarían por ser de plena zona de La Marina. Los edificios de los número 98, 100 y 102 llevan unos meses en rehabilitación y ahora, además de su exterior, con un toque muy 'Ciudad de Cristal', también se puede disfrutar de su interior.

La plataforma especializada Idealista incluye ya la promoción, que llega de la mano de Centro Inmobiliaria y que, por su precio, se convierte en una de las más caras de los últimos tiempos. Tienen un precio de 1.150.000 euros, que incluyen la compra de pisos de tres habitaciones, con plaza de garaje y terraza.

La reconstrucción de tres edificios que lleva las galerías de La Marina a Cuatro Caminos Más información

"La habitación principal destaca especialmente por disponer de vestidor y baño privado en suite, creando un espacio de descanso independiente y confortable. La vivienda incorpora además una práctica habitación de lavandería independiente con ventana, un detalle que aporta funcionalidad y comodidad al día a día", explica el anuncio, que destaca que se trata de una promoción "dirigida a quienes buscan calidad, amplitud, exclusividad y una ubicación privilegiada".

El proyecto de reforma, que tuvo que contar con el visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio, que obligó a mantener las galerías de madera originales, parte de la arquitecta Carlota Robelo y, según especialistas en arquitectura consultados por El Ideal Gallego, tiene de singular, además de las galerías, el "uso del azulejo en su fachada". "Se caracteriza por la utilización de materiales de primera calidad, con firmas y acabados de reconocido prestigio como Porcelanosa y maderas nobles. La cuidada selección de materiales, la calidad constructiva y el diseño de los espacios convierten esta propiedad en una opción especialmente atractiva para quienes buscan una vivienda de obra nueva de alto nivel", publicita el anuncio.

En las imágenes de la plataforma Idealista se puede comprobar cómo las galerías acristaladas generan espacios muy luminosos en los cuatro pisos de tres dormitorios de esta primera tanda de la promoción, que tienen unas medidas de entre 154 y 164 metros cuadrados.