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A Coruña

AGPI celebra el 23 Encontro Galego de Ilustración en A Coruña hasta el 3 de octubre 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/09/2026 17:24
Fachada del Círculo de Artesanos de A Coruña
El Círculo de Artesanos de A Coruña acoge la mayor parte de las actividades del encuentro
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Hasta el próximo sábado 3 de octubre se estará realizando en A Coruña el 23 Encontro Galego de Ilustración organizado por la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración (AGPI), con distintas actividades como obradoiros, ilustraciones en vivo, charlas y presentaciones en torno a la profesión y a la ilustración en si. 

Los actos del XXIII Encontro, que comenzaron el 25 de septiembre, se han estado celebrando en distintos emplazamientos como el Café de Macondo, Empaquetando Ando Papelería, Alita Cómics, Jaspe Art y el grueso de la programación se realizará en el Círculo de Artesanos.

Cartel promocional 23 Encontro Galego da ilustración
Cartel promocional 23 Encontro Galego da ilustración
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En esta edición participan: Cuarto de invierno, Vivac Estudio Compartido, Blanca Millán, Limbo ilustración, La chica de la cinta, Jorge Peral, María Brenn y Rachel Tatoo.

La ilustración del cartel del encuentro es de la ilustradora Laura Tova con diseño de Rebeca Varela "Perdivel"

Fachada del Círculo de Artesanos de A Coruña

Programa del 23 Encontro Galego de Ilustración

Más información
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