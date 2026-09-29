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A Coruña

A Xunta e a Cofraría da Coruña avanzan na recuperación do marisco da Ría do Burgo

Entregáronse 167.000 unidades de semente de ameixa xaponesa

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/09/2026 20:41
20260929EntregaSementeCIMABurgo (4)
A semente subministrada ten un peso total de 59 quilos e unha talla media de 12,5 milímetros
Xunta
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A Consellería do Mar e a Confraría de Pescadores da Coruña avanzaron hoxe na recuperación dos bancos marisqueiros da ría do Burgo coa entrega de 167.000 unidades de semente de ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum).

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A semente subministrada, cun peso total de 59 quilos e unha talla media de 12,5 milímetros, foi producida polo Centro de Investigacións Mariñas de Galicia (CIMA) e preengordada no pantalán do Vicedo antes da súa entrega á confraría. 

Os exemplares foron introducidos polos mariscadores en pochóns e posteriormente colocados nas mesas de cultivo situadas no antigo Parque do Estado, no banco de A Baixada, onde continuarán o seu proceso de preengorde. 

A actuación intégrase no proxecto de restauración e conservación dos bancos submareais da ría do Burgo promovido pola Confraría de Pescadores da Coruña.

Las obras terminarán en el mes de septiembre

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