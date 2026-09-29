A Xunta e a Cofraría da Coruña avanzan na recuperación do marisco da Ría do Burgo
Entregáronse 167.000 unidades de semente de ameixa xaponesa
A Consellería do Mar e a Confraría de Pescadores da Coruña avanzaron hoxe na recuperación dos bancos marisqueiros da ría do Burgo coa entrega de 167.000 unidades de semente de ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum).
A semente subministrada, cun peso total de 59 quilos e unha talla media de 12,5 milímetros, foi producida polo Centro de Investigacións Mariñas de Galicia (CIMA) e preengordada no pantalán do Vicedo antes da súa entrega á confraría.
Os exemplares foron introducidos polos mariscadores en pochóns e posteriormente colocados nas mesas de cultivo situadas no antigo Parque do Estado, no banco de A Baixada, onde continuarán o seu proceso de preengorde.
A actuación intégrase no proxecto de restauración e conservación dos bancos submareais da ría do Burgo promovido pola Confraría de Pescadores da Coruña.