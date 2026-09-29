A Real Academia Galega celebra o 120 aniversario do seu nacemento na Coruña coa volta próxima á súa sede
Un 30 de setembro de hai 120 anos tiña lugar a inauguración oficial da Real Academia Galega (RAG), nun acto celebrado na Reunión Recreativa e Instrutiva de Artesáns (Circo de Artesáns). A Academia comeza as celebracións desta efeméride cun novo espazo na súa páxina web e á espera de regresar á súa sede da rúa Tabernas, en obras desde hai uns anos e a cal volverá abrir as súas portas proximamente.
Lembraba esta semana o seu actual presidente, Henrique Monteagudo, que a RAG é a “institución civil de ámbito galego máis antiga das creadas por iniciativa cidadá” e dá a coincidencia de que a súa sesión inaugural tivo lugar na institución coruñesa máis antiga como é o Circo de Artesáns.
Aínda que a historia da Real Academia Galega, realmente, comeza un ano antes no berce da coruñesa Casa do Consulado. A historia da Academia Galega está fortemente vencellada á cidade da Coruña, non só polo seu nacemento e establecemento, senón tamén polo simbolismo dos espazos que acolleron moitas das súas xuntanzas, como a propia casa do concello herculino, que volveu a recibir aos académicos da RAG para moitos dos seus actos na actualidade namentres continúan os traballos da reforma integral do edificio da rúa Tabernas, que tamén acolle a Casa Museo Emilia Pardo Bazán.
Na nova web adicada á efeméride, pódese atopar multitude de información, como a acta fundacional asinada no acto previo de 1905 e no que figuran corenta académicos, algúns da Coruña e da súa contorna, como Manuel Murguía, Manuel Amor Meilán, Manuel Lugrís Freire, Eugenio Carré Aldao, Salvador Golpe Varela, Francisco Tettamancy Gastón, Florencio Vaamonde Lores ou Indalecio Varela Lenzano.
“A RAG proponse manter o seu servizo á sociedade galega e dar resposta aos novos retos formulados á nosa lingua e á nosa cultura”, asegura o actual presidente da Academia, lembrando que o novo espazo online recupera tamén toda a historia académica, desde o mentado nacemento, até a proxección actual, pasando polos “anos escuros” do franquismo, os primeiros anos de cambio coa Transición e a entrada no novo século.
Á espera da sede
Nunha das últimas visitas institucionais ás obras, prevíase que tras este pasado verán a actividade podería voltar á rúa Tabernas.
Consultada por este diario, a RAG explica que o Ministerio de Vivenda, responsable da reforma, “entregará proximamente” a obra á propia Academia, polo que agardan voltar proximamente á súa sede con normalidade.