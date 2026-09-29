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A Coruña

A Coruña reúne a más de 150 especialistas para plantar cara a la resistencia a los antibióticos

El III Curso de Actualización en Resistencia Antimicrobiana se celebrará los días 1 y 2 de octubre en la Fundación Barrié

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/09/2026 12:28
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Archivo El Ideal Gallego
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Los próximos días 1 y 2 de octubre, A Coruña será a capital Española de la lucha contra la resistencia bacteriana a los antibióticos con motivo de la celebración en nuestra ciudad del “III Curso de Actualización en Resistencia Antimicrobiana”.

El Servicio de Microbiología Clínica del CHUAC, dirige Germán Bou Arévalo, y el grupo de Investigación en Microbiología del INIBIC, en colaboración con el Jorge Arca Suárez , facultativo del CHUAC y el Grupo de Estudio de los Mecanismos de Acción y Resistencia a los Antimicrobianos (GEMARA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, organizan este curso que reúne en A Coruña, en la sede de la Fundación Barrié, la más de 150 médicos e investigadores para discutir las últimas novedades en terapia y diagnóstico de infecciones por bacterias resistentes a los antimicrobianos.

La Resistencia Antimicrobiana (RAM) se convirtió en un asunto de destacada importancia a nivel mundial ya que supone una grave amenaza contra la salud pública. Tanto es así, que existen estimaciones que indican que, si no se detiene, en 30 años sería el motivo del aumento de la mortalidad en comparación con otras enfermedades como el cáncer. Situándose dentro de las dos primeras causas de mortalidad mundial. 

Es por esto que el objetivo principal del curso sobre Actualización en Resistencia a los Antimicrobianos será la presentación y discusión de los últimos avances relacionados con la resistencia a los antibióticos, abordándose de manera multidisciplinar todos los aspectos que atañen a esta problemática y generar conocimiento para desarrollar nuevas fórmulas y herramientas que permitan avanzar y mejorar en la práctica clínica diaria.  

La reunión, que cuenta con un programa ambicioso y multidisciplinar, de la cita en la ciudad herculina a ponentes expertos en distintas especialidades relacionadas con el manejo de la infección grave (microbiología clínica, enfermedades infecciosas, medicina intensiva, anestesiología o farmacia hospitalaria, entre otras) y de máximo prestigio internacional.

De este modo, el área Sanitario de A Coruña y Cene de la así continuidad a las dos anteriores ediciones, acontecidas en 2017 y 2024, reafirmando su compromiso con una problemática que amenaza los más disruptivos avances en medicina (como los trasplantes o grandes cirugías) y que puede llegar a superar al cáncer como principal causa de mortalidad en el año 2050. 

La temática del curso irá específicamente orientada a las infecciones producidas por las llamadas “bacterias Gram negativas”, principales causantes de infecciones con elevada morbilidad y mortalidad en pacientes hospitalizados, inmunodeprimidos o atendidos en unidades de enfermos críticos. 

De esta manera, A Coruña reafirma una vez más su compromiso con la excelencia asistencial e investigadora en el campo de la microbiología clínica. 

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