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A Coruña

A Coruña disfrutará del mejor sándwich de España en su punto más fotografiado

Pangea, que en dos años se ha hecho célebre en León, ha elegido la ciudad su expansión naciona

Guillermo Parga
Guillermo Parga
29/09/2026 20:44
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Con el éxito del Básquet Coruña, el Dépor y, por qué no decirlo, el Liceo, hace unos meses muchos coruñeses se identificaron con la expresión: “Soy de A Coruña, ¿a qué quieres que te gane?”. Algo semejante podría decirse con la hostelería, per se un reclamo para los visitantes de todo el mundo, y a la que se le empiezan a caer los premios. Al recurrente reconocimiento de la mejor tortilla de España, que ha recaído sobre O'Bo en su día y O Cabo en 2024, hay que añadir el de mejor bocadillo del estado, logrado por La Tradicional, y el de mejor sándwich, gracias a la próxima apertura de La Marina (y Riego de Agua).

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Allí, a la altura del número 8 con vistas al mar y en el 31 de la calle interior, se estrenará Pangea. Se trata de un muy reconocido establecimiento de desayunos y brunch que ha triunfado en León en tiempo récord, y que ha elegido la ciudad para su expansión nacional. Pangea presume de su Porchetta Pro Max 3000, un sándwich de pan de masa madre hecho en obrador, relleno de porchetta jugosa asada lentamente, con romescu picante de ciruela, mostaza de Dijon y chucrut express.

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Pangea, que en la capital leonesa solamente abre hasta las 16.00 horas, se autodefine como “cocina de disfrute”, y ofrece una muy extensa carta que goza de una legión de fans. Entre las bebidas no falta nada del manual de un moderno: matcha latte fresa, spritz o limonada de sandía, entre otras creaciones. En los desayunos es posible elegir desde tostadas a benedicts con chimichurri en roll de cruasán, además de tortilla con huevo poché o mermelada de chorizo. Son solamente.

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Recogida del premio al mejor sándwich por parte de los trabajadores

La fecha de apertura de momento no está confirmada, aunque enlaza directamente con la dinámica de apertura de establecimientos que convierten el brunch en todo un hábito para una parte de los coruñeses. Ha dejado la exclusividad para pasarse a la normalidad.

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El futuro Pangea, en La Marina

Por otra parte, Pangea ocupará el lugar del fallido restaurante asiático Kamado, que apenas ha resistido un lustro en pleno centro de A Coruña. Fue una apuesta del grupo Sibuya, con una carta innovadora y una carta de fusión de varios países asiáticos que no acabó de calar.

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