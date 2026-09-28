Valoriza gestionará la planta de reciclaje de Nostián

Acceso principal de la planta de Nostián Patricia G. Fraga

A falta de que la comprobación de todos los requisitos, Valoriza Servicios Medioambientales será la nueva concesionaria de la planta de reciclaje de Nostián. El caso es que el viernes pasado se acabó el plazo, y solo ella se presentó, lo que ayuda a despejar muchas incógnitas.

Hay que recordar que era la segunda vez que el Ayuntamiento trataba de buscar una empresa que se haga con el contrato que implica la construcción de una nueva planta de reciclaje, mucho mayor y más moderna, que supere la actual de Nostián y que ponga fin a la situación irregular en la que se encuentra.

En efecto: la actual concesionaria, Albada, lleva seis años gestionándola con el contrato caducado, desde enero de 2020. En ese tiempo, se ha tratado de tramitar la nueva concesión. El alza de los costes del tratamiento de basura debido a la inflación y a las normativas europeas, que obligan a repercutirlo directamente en el bolsillo del cliente, han disparado las cifras.

La Xunta apremia al Ayuntamiento a conceder el contrato de Nostián Más información

El Gobierno local sondeó incluso a varias empresas para tratar de ajustar los precios al mercado de manera competitiva. Por eso sorprende que no opten al contrato UTES como Urbaser o FCC, o empresas nuevas que están tratando de introducirse en el mercado, como la francesa Beolia. Valoriza también pertenecía originalmente a una empresa de capital galo, Sacyr, pero actualmente es de un fondo de inversión Morgan Stanley Infrastructure Partners.

El reciclaje por tonelada en Nostián costará el doble que si se llevara a la planta de Sogama Más información

Hay que decir que Valoriza no es una desconocida en la ciudad. Fue la empresa a la que recurrió el gobierno local para contratar un servicio de refuerzo de la recogida de basura, durante la huelga encubierta del verano de 2024.

Tampoco es la primera vez que Valoriza se presenta a un contrato municipal. Ya lo hizo con el de recogida de residuos, pero perdió, y llevó el asunto a los tribunales. El Tribunal de Xustiza de Galicia estimó en 2023 el recurso de Valoriza Servicios Medioambientales contra la adjudicación de octubre de 2020 porque Prezero había ganado sin cumplir todos los requisitos.