Un alcance corta por completo Alfonso Molina en sentido entrada

Coche patrulla de la Policía Local, en una imagen de archivo Cedida

Alfonso Molina quedó cortado por completo a las 14.30 horas en sentido entrada por un alcance entre dos turismos. Uno de ellos golpeó a otro, que quedó atravesado sobre la calzada, bloqueando la circulación.

Alfonso Molina, al borde del colapso por un alcance leve Más información

El suceso tuvo lugar a la altura del Fernando Wirtz, y se saldó sin heridos, pero no se pudo retirar los coches lo suficiente como para despejar un carril hasta 25 minutos después. Esto provocó embotellamientos que se prolongaron hasta la fuente de Las Pajaritas.

La Policía Local desvío parte del tráfico para reducir la congestión pero, aún así, fue necesario que los Bomberos baldearan la calzada, así que la normalidad no se recuperó hasta poco antes de la tres y media de la tarde.

Vuelco

Poco después, a las tres menos diez de la tarde, se produjo otro accidente espectacular, este en la ronda de Outeiro a la altura de la avenida de Liaño Flores (a la altura del Ágora). El conductor resultó herido leve, pero fue atendido por una ambulancia del 061 en el lugar de los hechos.

Por supuesto, también generó una afección en el tráfico. Sin embargo, no fue tan grave como en Alfonso Molina.