El Plan de Barrios de A Coruña avanza con 90 millones de euros invertidos en los diez distritos

Nueva pasarela entre estaciones, una de las actuaciones incluidas en el distrito 4 Carlota Blanco

Nació con el objetivo de transformar los barrios como “motor urbano”, haciendo partícipes a los ciudadanos de todo ello. Con un presupuesto de 125 millones de euros y 330 actuaciones contempladas en los diez distritos de A Coruña, el Plan de Barrios 2025-2027 sigue avanzando. Tanto que, según fuentes municipales, ya se han movilizado noventa millones de euros de los fondos totales. Todavía queda medio año para cumplir con todas las obras previstas –el plan se extiende hasta abril de 2027–, pero el conjunto del presupuesto ejecutado, en ejecución, adjudicado o en licitación representa un 72%.

Esta hoja de ruta, presentada el año pasado, es pionera, ya que, tal y como apuntó la alcaldesa por aquel entonces, A Coruña nunca había contado con un plan integral que ordenase las inversiones públicas por distritos. De los 125 millones de euros, las inversiones en humanización y regeneración urbana se llevan 45; los equipamientos y dotaciones públicas, 28; las actuaciones complementarias para infraestructuras básicas, 25; la mejora de la movilidad, 15; y las zonas verdes, espacios naturales y áreas infantiles, 12 millones de euros.

Hoy en día, Inés Rey señala que los datos demuestran que el Plan de Barrios “non é unha declaración de intencións, senón unha planificación que se está convertendo en obras e melloras reais en toda a cidade”. El objetivo, añade, es que no haya barrios “de primeira e de segunda”, y que cualquier coruñés, viva donde viva, “teña preto da súa casa bos espazos públicos, equipamentos e servizos”. Con noventa millones de euros ya movilizados, no solo se trata de invertir el presupuesto destinado a este plan, sino de “rúas que se humanizan, parques que se renovan, novos equipamentos, máis accesibilidade, vivenda pública e actuacións que responden ás necesidades cotiás da veciñanza”.

Distrito 1. 14,2 millones

El distrito 1, Ciudad Vieja, Pescadería y Orzán, cuenta con un presupuesto de 14,2 millones de euros en este Plan de Barrios 2025-2027. Destacan la humanización de los Cantones, con 7,43 millones de euros en ejecución; la legalización eléctrica del castillo de San Antón, con 513.395 euros, cuyas obras de renovación de las instalaciones están en ejecución; y las mejoras en el Teatro Rosalía, por 400.000 euros, en ejecución; y la mejora de la iluminación en la plaza de Pontevedra, adjudicada por 450.000 euros.

No son las últimas, otras dos actuaciones recogidas son de especial calado: la reurbanización de Payo Gómez, por 265.000, ya ejecutada; y la restauración de la plaza de Santa Bárbara, adjudicada por 258.148 euros.

Distrito 2. 20,2 millones

El segundo de los distritos, Monte Alto, Atocha, Zalaeta, Matadero y Adormideras, tiene destinada una inversión total de 20,2 millones de euros. Entre las actuaciones más señaladas se encuentran: la reforma del mercado, plaza y escuela infantil municipal de Monte Alto, ya ejecutada (10,4 millones de euros); la mejora de la accesibilidad y restauración del perímetro exterior de la Torre de Hércules, en ejecución (1,2 millones); el parque do Vixía (1,2 millones de euros), adjudicado; y la mejora de los vestuarios de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias (1,5 millones), una actuación dividida en dos fases, la primera en ejecución (854.031), y la segunda en licitación, por 700.000.

Por otra parte, la humanización de Atocha Alta, ya adjudicada, comprende un presupuesto de 380.000 euros. La rehabilitación de los locales de la Lágrima de San Roque, en tramitación, suma 600.000 euros.

Distrito 3. 15,3 millones

El Ensanche, A Falperra, Cuatro Caminos y A Palloza tienen un presupuesto de 15,3 millones de euros. Las obras más relevantes están casi todas o ya ejecutadas o en ejecución. Es el caso de la reforma del mercado de Santa Lucía (11,18 millones de euros), en proceso, igual que la restauración parcial de la escalinata de Santa Lucía, con 152.173 euros.

Ya ejecutadas se encuentran las actuaciones de la renovación de la pista deportiva de A Falperra, 250.000 euros; la mejora del firme y saneamiento de Juan Flórez (200.000 euros); y la mejora del parque de Puga y Parga-Alexandre Bóveda (137.696 euros).

Distrito 4. 26,6 millones

Es, junto al distrito 2, el que mayor inversión concentra en el marco de este Plan de Barrios. Os Mallos, Sagrada Familia, Vioño y el entorno de la estación de San Cristóbal cuentan con 26,6 millones de euros de fondos. Son tres las actuaciones de mayor calado que ya han concluido: las infraestructuras para la intermodalidad entre la avenida de Arteixo y la avenida de A Sardiñeira (2,2 millones de euros); la urbanización de la avenida de A Sardiñeira, por 1,8 millones de euros; y la pasarela peatonal entre las estaciones (1,1 millones de euros). Por su parte, el área canina del parque de Vioño está adjudicada (120.000 euros), así como la reurbanización de la avenida del Ferrocarril entre la ronda de Outeiro y General Rubín (1,3 millones de euros).

Distrito 5. 8,1 millones

Riazor, Labañou, Los Rosales, O Portiño y San Pedro de Visma tienen seis intervenciones entre la lista de más destacadas, tres en ejecución y otras tres ya terminadas. Entre las primeras están el área infantil de la plaza de Portugal (1,4 millones de euros); la reforma del centro cívico de Labañou (709.462); y la humanización del Camino del Cura (530.000). En el apartado de las ya ejecutadas: la reurbanización de la plaza de la Tolerancia (87.000 euros); la reurbanización de la calle Manuel Deschamps (260.000); y la nueva pista multideporte de Los Rosales (225.994).

Distrito 6. 6,3 millones

Agra do Orzán, O Ventorrillo, As Conchiñas, A Gramela y Entrepenas se llevan 6,3 millones de euros. La mayoría de las principales actuaciones todavía no han concluido, como la mejora del área infantil de O Ventorrillo, que será cubierta (1,09 millones de euros); la mejora de la calle Páramo (400.000); y la mejora de la calle Agra do Orzán (260.000, en este caso, adjudicada). Sí se completó la humanización de las Casas de Franco, por 650.000.

Distrito 7. 10,6 millones

Os Castros, A Gaiteira, O Castrillón, Monelos, Barrio de las Flores, Elviña, Matogrande y O Birloque. Destaca la reurbanización, ya ejecutada, de la primera fase de Rafael Alberti (650.000 euros); la humanización del espacio urbano en José María Hernansaez, en ejecución (1,08 millones); y la humanización de la plaza Manuel Guitián y la nueva red separativa (650.000 euros, en ejecución).

En licitación se encuentra, por 400.000 euros, la mejora de accesibilidad de la calle Vicente Aleixandre, además de la ya adjudicada mejora de la accesibilidad en la Travesía do Montiño (150.000). Ejecutado está el cambio de la cubierta de la Escuela Infantil Municipal Carricanta (218.147).

Distrito 8. 12,9 millones

Eirís, As Xubias, Pedralonga, Palavea, Santa Gema y Xuxán. Ocho millones de los 12,9 se los llevan las cincuenta viviendas protegidas municipales en la parcela Z-37 en Xuxán, en ejecución. Es también una actuación especialmente demandada la nueva biblioteca y aula digital de Palavea, en ejecución, con 1,1 millón de euros. Entre las ya ejecutadas se encuentra, por 20.000 euros, la adaptación de la accesibilidad en la parada de bus de Pedralonga.

Distrito 9. 7,4 millones

Mesoiro, Novo Mesoiro, Feáns, Urbanización Breogán, Castro de Elviña y A Zapateira. Entre las principales actuaciones hay ocho con gran relevancia. Ejecutadas están las aceras entre la Urbanización Breogán y Feáns (819.500 euros); la pista multideporte de la Urbanización Breogán (263.445); el nuevo espacio de ocio juvenil de Novo Mesoiro (230.000); y la Oficina de Atención Ciudadana de Novo Mesoiro (120.000 euros).

En ejecución se encuentra la red de sumideros en el Castro de Elviña, O Canedo, O Picho y A Fraga e Pena do Cuco (667.995 euros); el cierre perimetral del Castro de Elviña (350.794); y el centro de apoyo a las actividades didácticas y arqueológicas del Castro (330.146). Por último, está adjudicada, por 349.755 euros, la mejora de la accesibilidad al Castro de Elviña.

Distrito 10. 3,6 millones

A Grela, A Silva, Cances, Bens, Comeanda y Nostián. Destacan la humanización y ejecución de la red de fecales de A Comeanda, 350.000 euros (en desarrollo); la recuperación de la fuente de A Comeanda (45.000, en ejecución); la humanización y segunda fase del saneamiento de Nostián (ejecutada, 350.000); red de fecales en A Silva-Cances (300.000, ejecutada); y la pista multideporte de A Silva (300.000, ejecutada).