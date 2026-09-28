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A Coruña

Más de 600 manifestantes se concentran en el Obelisco para exigir el fin de los desahucios

Más de 600 personas se concentran en el O

Abel Peña
Abel Peña
28/09/2026 22:29
Concentración contra los desahucios en el Obelisco
Concentración contra los desahucios en el Obelisco
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El Obelisco volvió a ser el eje de las protestas en A Courña. Cientos de personas se congregaron a su sombra convocadas por la Plataforma polo Dereito á vivenda y el Sindicato de Inquilina para exigir al Gobierno central medidas reales. Estas pasarían por la paralización de los desahucios y la expropiación de pisos en manos de rentistas y fondos privados.

Haciendo ondear las banderas de la CIG, el BNG, así como emblemas comunistas y anarquistas, los manifestantes corearon consignas como “aluguer social, dereito universal”, “o pobo ten dereito a pan, trabajo e teito” y “Qué pasa? Que pasa? Que non temos casa!”. 

Se trata de la segunda protesta desde que el caso de Maricarmen, la inquilina octogenaria que fue desalojada de su piso junto al Retiro, movilizara las protestas populares. La última tuvo lugar el viernes frente a la Delegación del Gobierno, y congregó a un número semejante de personas. 

Protesta por el desahucio de Maricarmen

A Coruña con Maricarmen: cientos de personas muestran su rechazo al desahucio de Madrid

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El recuerdo de Aurelia Rey

La escena evocaba en la memoria las movilizaciones del 15-M, que en A Coruña comenzaron el desalojo de Aurelia Rey. Esta octogenaria vivía en Padre Feijoo, en una buhardilla, y había sido desalojada por sus caseros, alegando que no había pagado el alquiler. La presión social, capitaneada por Stop Desahucios, consiguió demorar varios días el traslado de la mujer, que acabó viviendo en un piso de protección social. 

Ahora, 13 años después, parece que la historia se repite. Después de una hora de continuas protestas y de la lectura de un manifiesto en el que se invitaba a los presentes a participar en las asambleas del Sindicato de Inquilinas, se celebró una de esas reuniones in situ. En ella se animó a participar a todos los presentes en una manifestación que tendrá lugar el sábado con el objetivo de presionar al Congreso para que aprueben un decreto efectivo contra los desahucios.

El número de coruñeses que viven de alquiler creció un 15% en solo una década

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