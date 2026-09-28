La Semana da Arquitectura 2026 pondrá en valor el brutalismo coruñés

Presentación de la Semana da Arquitectura 2026 Javier Alborés

A partir del próximo 5 de octubre se celebrará la séptima edición de la Semana da Arquitectura, que este año pondrá el valor de la arquitectura brutalista y su impacto en la ciudad.

Lo hará, tal y como explicó el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, a través de exposiciones, visitas guiadas, conferencias y presentaciones.

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El lunes 5, coincidiendo con el Día Internacional de la Arquitectura, se abrirá en la sala de exposiciones del palacio municipal de María Pita la muestra 'Coruña brutalista', acompañada de una publicación sobre la misma.

El día 6, en la librería Formatos se presentará el libro 'España brutal' (Altamarea), de Alejandro García Alcántara, en un acto con presencia del propio autor. Se trata de un libro en el que A Coruña cuenta con bastante "representación", tal y como recordaba Díaz Gallego.

A partir del día 7 comenzarán las visitas guiadas a ejemplos de brutalismo coruñés como el colegio Santa María del Mar (día 7), a la Escuela de Arquitectura o al Instituto Oceanográfico (día 9), por el entorno de Juan Flórez (días 10 y 11, este segundo por partida doble) o a la lonja del Gran Sol (día 10). Habrá también conferencias y mesas redondas como la que protagonizarán los "hijos de brutalistas", descendientes de los arquitectos que crearon los ejemplos de este estilo en A Coruña. El día 9, en el palacio de María Pita, habrá una charla con los arquitectos Arturo y José Antonio Franco Taboada.

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Además de otros talleres y actividades, con motivo de la Semana da Arquitectura este año también se llevará a cabo el Festival Atmósferas, "una experiencia pionera el año pasado", en esta ocasión a celebrar entre el 7 y el 11 de octubre. Habrá un "bloque teórico" con conferencias y charlas, así como un segundo bloque para convertir la ciudad en un "laboratorio" a través de arquitecturas efímeras. Participarán en la cita profesionales y estudios como Rocío Pina, Miguel Leiro o Sin Aldabas.