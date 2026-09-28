Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local recaudan más de 10.000 euros contra la ELA

I Trofeo Solidario Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Cedida

La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de A Coruña han unido deporte y solidaridad en la celebración del I Trofeo Solidario Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, una iniciativa que ha permitido recaudar 10.952,81 euros destinados íntegramente a la Asociación Grupo CompostELA, en apoyo a las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y sus familias.

La jornada se celebró en el campo de fútbol de la Universidad, en Elviña, donde las selecciones femeninas de los tres cuerpos participaron en un torneo triangular. La Selección Femenina de la Guardia Civil se proclamó vencedora tras imponerse en los tres encuentros disputados.

Más allá de la competición deportiva, el encuentro tuvo como objetivo visibilizar la realidad de las personas afectadas por la ELA y contribuir a mejorar el apoyo que reciben, aunando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con la sociedad coruñesa.

I Trofeo Solidario Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Cedida

El programa incluyó una exposición de vehículos y medios técnicos de la Guardia Civil, la Policía Local y el Cuerpo de Bomberos de A Coruña, así como exhibiciones operativas de la Unidad Canina de la Policía Local y de los servicios de Bomberos.

La jornada se completó con diferentes actuaciones culturales y de baile y con una rifa solidaria, cuyos artículos fueron donados por entidades y empresas colaboradoras. La recaudación obtenida a través de estas iniciativas permitió alcanzar la cifra final de 10.952,81 euros.

El acto de clausura contó con la presencia de la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, así como de autoridades y mandos de los tres cuerpos participantes.

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, Fernando Pedreira Lata, hizo entrega del cheque simbólico por el importe total recaudado a la presidenta de la Asociación Grupo CompostELA, Mati Albarín.

La primera edición del Trofeo Solidario concluyó con la entrega de trofeos y medallas conmemorativas a todas las deportistas participantes, como reconocimiento a su compromiso y participación en esta iniciativa solidaria.