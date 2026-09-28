Estas son las 32 actuaciones propuestas por los vecinos que transformarán A Coruña

Inés Rey presenta las propuestas seleccionadas de los presupuestos participativos Javier Alborés

Un cambio en las calles planteado por sus propios vecinos. Los coruñeses presentaron 436 propuestas en la nueva edición de los presupuestos participativos, que no se celebraban desde 2023. Aquel año hubo un total de 424 ideas, por lo que los ciudadanos tienen más ganas de participar en la transformación de su ciudad. Así lo avanzó este lunes la alcaldesa, Inés Rey, quien presentó las 32 actuaciones que se llevarán a cabo en el próximo año.

De las 436 propuestas, 91 pertenecen al conjunto de la ciudad. El resto están vinculadas a los diferentes barrios, destacando la gran cantidad de ideas presentadas por los vecinos de Os Castros-Elviña (88), Novo Mesoiro (58), Los Rosales (44) y Monte Alto (35). Del total, 102 fueron declaradas viables, al cumplir los requisitos. Finalmente, los 2,5 millones de euros del presupuesto se dedicarán a 32 actuaciones: "La ciudad se construye también con pequeñas intervenciones, como mejorar una plaza o hacer una calle accesible", explicó Rey, quien celebró que A Coruña "demuestra de nuevo que es una ciudad que participa, propone y se implica en las decisiones de su futuro".

El distrito 1, formado por Ciudad Vieja, Pescadería y Orzán, recibirá una inversión de 180.000 euros para el mercado de San Agustín. Los vecinos y placeros solicitaban nuevos aseos públicos accesibles, un cuarto refrigerado para residuos y consignas inteligentes, y dichas propuestas han sido aceptadas.

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Monte Alto, Atocha, Zalaeta, Matadero y Adormideras se llevarán 190.000 euros. Se cumplirá el deseo de plantar más árboles en Pelamios y ampliar y humanizar la plaza de San José. En el distrito 3, Ensanche, A Falperra, Cuatro Caminos y A Palloza se dedicarán 209.000 euros en los jardines de la plaza de la Fábrica de Tabacos y un nuevo área infantil entre Castiñeiras, Juan Flórez y la calle Cabana.

En Os Mallos, Sagrada Familia, Vioño y San Cristóbal, distrito 4, 230.000 euros servirán para reurbanizar y humanizar la calle Puerto Rico. También se renovará la explanada del Palacio de la Ópera, con nuevas zonas de estancia y bancos. En el distrito 5, Los Rosales, Labañou,Visma y Riazor, las propuestas aprobadas han sido crear una nueva zona de juego infantil en el parque Adolfo Suárez, más árboles en Los Rosales, mejoras en el alumbrado en el acceso al Ágora, renaturalización de un tramo del Paseo de Ronda y la renovación del parque infantil de San Roque.

El Ayuntamiento también destinará 213.000 euros al Agra do Orzán, O Ventorrillo y As Conchiñas, donde se habilitará una rampa de acceso a la calle Monasterio de Monfero y se humanizará un tramo de la avenida de As Conchiñas. La partida más elevada de todos los barrios, 280.000 euros, irá a parar a Os Castros, Elviña, Monelos, Barrio de las Flores, Matogrande y O Birloque, donde habrá nuevas huertas urbanas y un área canina nueva en Someso.

Eirís, As Xubias, Xuxán, con 100.000 euros, mejorarán el alumbrado y señalización, además de contar con una senda runner en Xuxán. También se acondicionará la fuente do Laranxeiro, en Palavea. Mesoiro, Novo Mesoiro, Feáns, Castro de Elviña y A Zapateira, con 200.000 euros, experimentarán la renovación y modernización del parque infantil de Novo Mesoiro, la mejora de la iluminación del parque juvenil de la Ribeira Sacra y un nuevo parque biosaludable en la Urbanización Breogán.

Un nuevo itinerario accesible llegará entre Alcalde Peñamaría de Llano y la parroquia del Pilar, además de nuevos pasos de peatones entre O Ventorrillo y el futuro parque de Visma y un observatorio ornitológico en el parque de Bens. Todo ello por 135.000 euros. Los presupuestos participativos recogen, a su vez, actuaciones para todo el conjunto de la ciudad. Así, señaló la alcaldesa, se destinarán más de 500.000 euros para la instalación y reposición de fuentes públicas, para la creación de refugios de biodiversidad urbana en parques y zonas verdes, nuevos circuitos deportivos para correr y caminar y la instalación de 52 cofres salvavidas en el Paseo Marítimo. Por último, también se adquirirán nuevos equipamientos para los locales TEU.

Todas estas actuaciones "harán una ciudad más verde, más accesible y más segura", dijo Rey, quien recordó que, detrás de estas actuaciones "hay vecinos y colectivos que miran a su alrededor y que buscan mejorar la ciudad". Estos proyectos deberán pasar por Junta de Gobierno local, en octubre, e ir a pleno en noviembre. Los presupuestos participativos forman parte del acuerdo con el BNG.