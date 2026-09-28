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A Coruña

ENKI amplía dorsales en su XIII edición tras alcanzar más de 15.000 inscripciones

Las inscripciones permiten elegir franja horaria de salida según disponibilidad, para facilitar la planificación de familias, grupos y entidades

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/09/2026 14:19
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La Fundación ENKI anuncia la ampliación de dorsales de la XIII edición de la Carrera ENKI, que se celebrará el sábado 17 de octubre en A Coruña. Tras alcanzar más de 15.000 personas inscritas, un hito que permite superar el registro de participación del año pasado, la organización da un paso más para seguir impulsando esta gran cita inclusiva y solidaria y fija ahora el objetivo de la edición en llegar a los 17.000 participantes. 

En el momento actual, la cita suma ya más de 15.400 personas inscritas, consolidando un nuevo récord de participación. Con estas cifras, la prueba se consolida como la mayor carrera de Galicia y, por volumen de participación, se sitúa en el top 20 de España, entre las más multitudinarias a nivel nacional. 

La Carrera ENKI mantiene la esencia que la ha convertido en una cita singular: una carrera de obstáculos inclusiva, lúdica, solidaria y no competitiva, diseñada para que personas con y sin discapacidad compartan recorrido y experiencia, promoviendo una cultura de participación y convivencia en torno al deporte y el ocio compartido. 

Franjas horarias de salida

En el momento de la inscripción de esta edición, las personas participantes pueden elegir franja horaria de salida entre las que estén disponibles. Los horarios se irán cerrando a medida que se complete el cupo de cada salida, lo que permite distribuir mejor la participación y facilita la planificación de familias, grupos, entidades y personas que se desplazan desde otros puntos. 

En estos momentos, la disponibilidad es la siguiente: la salida de las 14:00 (amarilla) se encuentra aproximadamente al 50% de ocupación, mientras que la de las 14:45 (azul) está ya en torno al 91%. Por su parte, las salidas de las 15:30 (rosa), 16:15 (verde), 17:00 (naranja) y 17:45 (morada) se encuentran completas

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