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A Coruña

El Palacio de Capitanía acoge una muestra sobre españoles en el nacimiento de EEUU

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/09/2026 19:17
Palacio de Capitanía General de A Coruña
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El Palacio de Capitanía acoge desde este martes una exposición sobre la presencia española en el origen de Estados Unidos. ‘250 años. Españoles en el nacimiento de una nación’ permanecerá abierta hasta el 7 de octubre y revisa la historia de 1776 con documentos, recreaciones y piezas que muestran cómo la ayuda española fue decisiva.

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La muestra coincide con el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de 1776 y pone el foco en un episodio todavía poco presente en el imaginario colectivo: la contribución española al triunfo de las trece colonias frente al Imperio británico. El proyecto reivindica la intervención militar, diplomática y financiera de la Monarquía Hispánica en lo que los estadounidenses conocen como Revolución Americana, con un recorrido de gran formato y vocación itinerante. 

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