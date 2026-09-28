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Rueda de prensa del BNG
A Coruña

El BNG no asistirá a la reunión convocada por Inés Rey para negociar los presupuestos de 2027

Abel Peña
Abel Peña
28/09/2026 11:08

La portavoz del BNG y candidata a la alcaldía, Avía Veira, acaba de anunciar que su partido no asistirá a la cita del miércoles a la que la había convocado la alcaldesa Inés Rey para negociar los presupuestos de 2027. 

La portavoz del bloque se ha mantenido firme a la hora de recordar los incumplimientos del PSOE en los presupuestos de 2026 y ha enviado en respuesta una carta que termina con un cordial saludo.

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