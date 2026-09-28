De Polonia a A Coruña entre libros: un viaje a las bibliotecas herculinas

Seis bibliotecarios de la localidad polaca de Lublin han llegado a la ciudad de A Coruña para empaparse del mundo de los libros herculinos. Este lunes, 28 de septiembre, aterrizaron en la Biblioteca de Estudos Locais, parte de la red municipal, dentro del programa europeo Erasmus+ y para sumergirse de primera mano en el funcionamiento y servicios de los centros coruñeses. En su bienvenida participaron, Isabel Blanco, directora de la Red Municipal de Bibliotecas, junto al concejal de Cultura, Gonzalo Castro.

"Es un honor y un orgullo participar en actividades que lo que tratan es de realizar intercambios en algo que es muy importante, como la cultura", les explicó el edil coruñés durante la primera jornada del paso del grupo de Lublin por las bibliotecas de la ciudad.

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Y es que las bibliotecas municipales suscitan interés internacional entre los profesionales. Ya el año pasado la profesora universitaria uruguaya Paulina Szafran, visitó la red para conocer las instalaciones, programa y actividades. Esta vez se trata de seis bibliotecarios procedentes de Lublin, una ciudad de Polonia, situada cerca de la frontera con Ucrania y unida también a Lituania por vínculos históricos.

"Nuestros países tienen más similitudes de lo que parece. Somos países de raíz, con tradiciones culturales están muy pegadas a las estaciones, el cultivo, a la relación con la naturaleza. Somos países muy orgullosos de lo propio y hemos tenido momentos en los que hemos tenido que defender y reivindicar nuestra identidad", defendió Gonzalo Castro.

De ahí la unión entre ambas ciudades, que ahora profundiza con la visita de estos seis bibliotecarios, que el martes pasarán por la biblioteca del Ágora para conocer su programa de voluntariado, para a continuación seguir la semana en la del Fórum Metropolitano y acercarse al programa Achega, la de la Sagrada Familia con su club de teatro y el programa de español para extranjeros y terminar el viernes en la de Monte Alto y su programa Activa-mente. De este modo, los visitantes podrán acercarse a las líneas de trabajo relacionadas con el fomento de la lectura, la conservación de fondos, la participación ciudadana, la inclusión, la diversidad o la formación digital.

Porque en libros y literatura A Coruña tiene "mucho que aprender" y también "transmitir con humildad lo que se hace desde las bibliotecas municipales", aseguró Gonzalo Castro, quien también les deseó a los visitantes que disfrutasen de la propia ciudad, pese a llegar en un desapacible lunes de lluvia. "Normalmente tenemos 300 días de sol al año", bromeó el edil.