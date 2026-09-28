Dale Davis, de The Amy Winehouse band | “Cuando Amy Winehouse cantaba algo, te lo creías, no separaba la persona y la artista”

The Amy Winehouse band, con Dale Davis en la imagen (tercero por la derecha) Cedida

El próximo 3 de octubre, en el marco del ciclo A Coruña LiveXperience by Caixabank, llega al Palacio de la Ópera The Amy Winehouse band (20.30 horas), el grupo formado por músicos que acompañaron a la célebre artista británica y que rinden homenaje a sus canciones. El que fuera su bajista y director musical, Dale Davis, explica que tienen ganas de conocer A Coruña, una ciudad en la que aún no han tocado y en la que buscan que el público “disfrute de la maestría musical que era tan importante en los conciertos de Amy.

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¿Qué se podrá esperar el público de A Coruña?

En primer lugar, tenemos muchas ganas de tocar en A Coruña. Ya hemos interpretado la música de Amy por todo el mundo, pero ir a un sitio por primera vez siempre le da al concierto una energía un poco diferente. Es obvio que el público escuchará las canciones que ya conoce, pero también queremos que disfrute de la maestría musical que era una parte tan importante de los conciertos de Amy. Hay margen para que la banda toque y para que las canciones respiren. Amy nunca quiso que las cosas estuvieran demasiado fijas, y nosotros tampoco. En realidad, debería ser una fiesta. Nos encanta tocar música y queremos que la gente venga, cante, baile y lo disfrute con nosotros.

También están celebrando el 20 aniversario de ‘Back to black’, ¿qué diría que hacía tan especial a ese disco?

Amy lo hizo todo a la perfección con 'Back To Black'. De hecho, me dijo en aquel momento que sabía perfectamente lo que hacía con el concepto de ese álbum. Las canciones eran, obviamente, increíblemente potentes, pero también había una identidad musical muy clara que recorría todo el disco. Amy sabía la música que le encantaba y sabía cómo quería utilizar esas influencias sin limitarse a copiar el pasado. Mark Ronson, obviamente, desempeñó un papel importante, pero Salaam Remi también merece mucho reconocimiento. Estuvo presente tanto en 'Frank' como en 'Back To Black' y habría seguido de muy cerca esa evolución. De hecho, ya tocábamos 'Addicted' durante la época de 'Frank'. Veinte años después, la gente sigue descubriendo el álbum. Probablemente eso dice más de lo bueno que es que cualquier cosa que yo pueda decir.

¿Cómo era trabajar con Amy?

Musicalmente, sorprendentemente fácil. Amy sabía lo que quería, pero también sabía escuchar. Si a alguien del grupo se le ocurría una idea que funcionara, ella se mostraba totalmente abierta a ella. Nunca había necesidad de complicar las cosas por el simple hecho de hacerlo. En directo, había que estar atento porque podía cantar algo de forma diferente a la noche anterior. Tenía esa rara habilidad de cambiar las cosas sin cometer errores musicales. Tenía un control absoluto sobre lo que cantaba, incluso cuando parecía totalmente espontáneo. Y, aparte de la música, era muy divertida. Nos reíamos mucho. Probablemente eso sea algo que se olvida entre todo lo demás que se ha escrito sobre ella.

Siempre se dice, precisamente, que Amy trataba que todos los shows fuesen diferentes. ¿Intentan mantener ese aspecto en sus directos? ¿Y cómo lo hacen?

Sin duda. Amy podía cantar la misma canción cuatro noches seguidas e interpretarla de forma diferente cada noche. Eso hacía que la banda tuviera que estar siempre atenta. Seguimos intentando mantener esa mentalidad. Los arreglos nos proporcionan la estructura, pero dentro de ella hay libertad. Las cosas pueden cambiar en función del público, la sala y lo que surja entre los músicos esa noche. Si tocáramos todo exactamente igual todas las noches, creo que nos estaríamos perdiendo una parte bastante importante de lo que realmente significaba tocar con Amy.

Trabajó con ella, ¿qué diría que la hacía tan especial para crear las conexiones que creó con su público?

La honestidad, sobre todo. Cuando Amy cantaba algo, te lo creías. No había realmente ninguna separación entre la persona y la cantante. No intentaba crear un personaje sobre el escenario. Además, tenía un instinto musical increíble. Obviamente, tenía esa voz de jazz, pero también había en ella un lado increíblemente rebelde, casi punk. Si unías todo eso con su talento para componer y esa voz, el resultado era algo muy poco habitual. La gente se dio cuenta de que se mostraba tal y como era. El público valoró eso.

En el concierto, tocan los temas más icónicos, pero si se tuviera que quedar con uno, ¿cuál sería?

Si tuviera que elegir uno, probablemente sería 'Me & Mr Jones'. Hay tantas canciones que me traen diferentes recuerdos, pero esa siempre ha sido muy especial para mí. Y todavía me encanta tocarla. Lo que me parece interesante después de todos estos años es que nuestra relación con las canciones no deja de cambiar. Hemos madurado como músicos, así que algo que tocabas de una forma hace quince o veinte años puede parecer bastante diferente hoy en día. Eso es lo maravilloso de la buena música: nunca deja de aportarte algo nuevo.

Volviendo a los orígenes, ¿cómo conoce a Amy y como empieza a trabajar con ella?

Conocí a Amy cuando hice una audición para su grupo. La verdad es que no me contrataron de inmediato, así que está claro que no causé la impresión que creía haber causado. Pero después de su segundo espectáculo, recibí una llamada en la que me pedían que fuera, y a partir de ese momento me quedé en la banda. La relación musical se desarrolló de forma muy natural. Amy sabía lo que quería de los músicos y se daba cuenta enseguida de cuándo algo encajaba. Con el tiempo, se convirtió en algo mucho más que ser simplemente su director musical y bajista. También nos hicimos muy buenos amigos, y la música siempre fue el eje central de esa relación.

Siempre dejan claro que no son una banda tributo, ¿por qué?

Porque, de hecho, existe un género llamado 'tributo', y nosotros, desde luego, no somos eso. No pretendemos recrear a Amy ni encontrar a alguien que se haga pasar por ella. Es imposible. Se trata de músicos que tocaron con Amy, hicieron giras con ella y, en muchos casos, grabaron otras canciones con ella. No participamos en la grabación del álbum de estudio 'Back To Black', algo que es importante dejar claro, pero sí que hicimos numerosas giras con Amy interpretando esas canciones y contribuimos a desarrollar la forma en que esa música se interpretaba en directo. Beth aborda las voces precisamente con ese mismo espíritu. Respeta enormemente a Amy y a su música, pero no pretende ser ella. Así que no se trata de recrear un concierto de Amy Winehouse. Tocamos la música basándonos en nuestra propia experiencia de haberla tocado con Amy. Hay una gran diferencia.