Coruña insólita | Los Flatiron coruñeses

Los edificios de la avenida de Oza número 70 y 88, y el de Juan Montes número 8 Cedidas por José Ramón Soraluces Blond

La imagen tradicional e histórica de la ciudad como espacio de paseo, sosiego y calma residencial se vio trastocada con la llegada del siglo XX, al generarse la invasión de las calzadas con tranvías y todo tipo de vehículos mecánicos, debiendo construirse aceras para diferenciar los espacios de circulación con diferentes velocidades entre los habitantes y los nuevos medios de transporte. Las primeras imágenes del cinematógrafo nos muestran ciudades en las que circulaban cruzándose indistintamente peatones, coches y tranvías. Todo este mundo repentino acabó trastocando el diseño urbano de bulevares y parques, perdiéndose el relax y la vida sosegada.

Esta nueva visión dinámica de la ciudad, la intuyeron en las primeras décadas del siglo XX los arquitectos futuristas italianos como Filippo Marinetti, creando un nuevo modelo de arquitectura adaptada a la velocidad, poniendo en distintas alturas los vehículos y los peatones, dando prioridad a los mecanismos de desplazamiento vertical como ascensores, líneas transportadoras, o a la misma forma de los edificios, donde las esquinas rectas suponían obstáculos para el movimiento general del sistema.

Soraluce, delante del Flatiron Cedida por J.R.Soraluce Blond

En Alemania, la solución propuesta por arquitectos como Erick Mendelsohn fue transformar los edificios para integrarlos en el sistema dinámico y convivir con los efectos de la velocidad, el tráfico o el viento, mediante construcciones de esquinas redondeadas y formas aerodinámicas, una corriente de la arquitectura que se conoce como el ‘expresionismo’. El caso pionero de una construcción propia de la mecánica de fluidos fue el edificio Flatiron de New York, con forma aerodinámica que parece salida del túnel de viento.

Obra de Daniel Burham

Esta obra maestra de la arquitectura americana se construyó como primer rascacielos de la ciudad entre la Quinta Avenida y Broadway por el arquitecto Daniel Burham, siendo inaugurado en 1902.

La estrechez de su pequeño solar con 22 pisos le dio una forma plana con la proa redondeada, como si fuera una chapa metálica (‘Flatiron’). Dotado de una profusa decoración artística de cerámica, muy propia de su tiempo, que sin embargo admiró a los arquitectos modernos.

La corriente expresionista recurrió, desde los años treinta del siglo XX, a este sistema de quilla o proa redondeada en los edificios modernos de planta triangular, en casos de extrema estrechez.

Con la publicación por el Instituto José Cornide del catálogo de las arquitecturas expresionistas en A Coruña, han salido a la luz varios ejemplos de bloques en altura y estrecha planta. Los tres más destacados son nuestros ‘flatirons’, arquitecturas modestas, construidas para la clase trabajadora en su día y acogidas, cuando se proyectaron, a los créditos y ayudas de la Protección Oficial. Estos son nuestros modelos dignos de proteger y de ayudar a su mantenimiento, como distinguidos representantes de la arquitectura moderna de la ciudad, construidos los tres en 1962:

Plantas del edificio Flatiron en Nueva York (1) y de los coruñeses situados en la avenida de Oza 70 (2), avenida de Oza 88 (3) y Juan Montes 8 (4) Cedida

1 Edificio Francisco Siso

En la esquina formada por la avenida de Oza 70 y la calle Posse, con proyecto del arquitecto Eduardo Rodríguez Losada de 1962, en una zona limítrofe con el trazado del ferrocarril de Lugo. Edificio sobre apuntado solar triangular de bajo y 5 plantas con una amplia vivienda por planta, cuyo presupuesto de construcción fue, en aquellas fechas, de 1.165.000 pesetas.

2 Edificio José Manuel González Fernández

En el número 88 de la avenida de Oza, en el encuentro con la calle A Gaiteira. Obra proyectada en 1962 por el arquitecto Santiago Rey Pedreira. Un estrecho y largo solar de bajo y cinco alturas, con dos amplias viviendas en cada planta.

3 Edificio José Vega Moreta

En Travesía del Montiño (Juan Montes 8) esquina a Calle sin Nombre (actual calle Cartagena), en el barrio de Os Castros. En 1962 la estructura urbana de la zona era precaria, con una extrema dificultad para marcar alineaciones y cotas, en antiguos caminos de pronunciada pendiente. El edificio en estrecha parcela fue proyectado por el arquitecto Ramiro Mariño Ca-runcho para bajo, semisótano y cinco plantas para 20 viviendas de dos y tres dormitorios.