Breogán Park ya encara el final de sus obras: adjudicado el contrato para terminar la reforma

Recreación de cómo será el nuevo Breogán Park

Pelayo Capital, promotora de Breogán Park, ha anunciado la adjudicación a Acciona de las obras restantes del parque comercial y de usos mixtos por un importe de aproximadamente 45 millones de euros. El contrato, firmado a precio cerrado, se enmarca en el proceso de transformación del antiguo centro comercial Dolce Vita, situado en el área empresarial de A Grela, en A Coruña.

La contratación de Acciona "refuerza la capacidad de ejecución del proyecto y permite abordar su fase final con un alcance y un presupuesto de obra definidos de la mano de una constructora de referencia", explican fuentes de Pelayo Capital.

Las demoliciones ya han finalizado y, durante los últimos meses, los trabajos se han centrado en los sótanos y sus instalaciones, así como en la preparación y el proceso de certificación de la estructura existente que se integrará en el nuevo complejo.

Estas actuaciones incluyen una campaña de ensayos y verificaciones técnicas de los elementos estructurales que se conservarán.

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En paralelo, el equipo de Acciona está preparando su intervención. Una vez concluidos estos trabajos, está previsto que en las próximas semanas dé comienzo la fase de construcción a su cargo, que dará forma al nuevo complejo de 72.000 m² de superficie bruta alquilable.

"Esta fase da continuidad a las obras de transformación que se vienen desarrollando en el inmueble y permitirá que los avances sean progresivamente más visibles en la configuración del conjunto", comenta la empresa.

Breogán Park reunirá hipermercado y medianas superficies comerciales con ocio, restauración, salud y bienestar, hoteles, coworking y logística, desarrollando un modelo de usos mixtos de referencia, algo que es posible gracias a su ubicación urbana, accesibilidad y operadores.

Entre los operadores anunciados figuran Alcampo, Cines Yelmo, Metropolitan, Sould Park, Homebox, Spaces, B&B Hotels y Sercotel.

Su presencia da contenido a las distintas áreas del proyecto y combina servicios de uso cotidiano con actividades que invitan a prolongar la visita.

Alcampo será uno de los principales motores de las compras recurrentes, mientras que Cines Yelmo y Sould Park conformarán una oferta de ocio dirigida a distintos públicos. Metropolitan incorporará la actividad deportiva y de bienestar.

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Estos usos, junto con la restauración y el resto de la oferta comercial, buscan crear motivos de visita complementarios y facilitar que los usuarios puedan resolver diferentes necesidades en un mismo lugar.

La actividad hotelera contará con dos establecimientos que suman 250 habitaciones: un B&B Hotels de 143 habitaciones y un Sercotel de cuatro estrellas con 107. Esta combinación permitirá atender distintos perfiles de viajeros, tanto turísticos como corporativos.

Su integración en el complejo acercará a los huéspedes la oferta de restauración, deporte, compras y ocio, y ampliará las opciones de alojamiento para profesionales, proveedores y clientes de las empresas del entorno.

El componente empresarial se completará con Spaces, la marca de espacios de trabajo flexible de IWG. El acuerdo amplía el proyecto inicialmente previsto y contempla oficinas privadas, coworking, salas de reuniones y áreas de encuentro profesional.

La coexistencia de oficinas y hoteles con el resto de las actividades busca favorecer el uso del complejo durante la jornada laboral, complementando las visitas vinculadas a las compras y al ocio.

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La transformación del antiguo Dolce Vita en Breogán Park constituye una actuación de regeneración urbana sobre una parcela ya desarrollada. El proyecto aprovecha parte de la estructura y de las infraestructuras existentes para adaptarlas a nuevos usos. Esta intervención permite recuperar un activo e incorporarlo de nuevo a la actividad de la ciudad, con una propuesta concebida para integrarse en el entorno empresarial de A Grela.

Para los operadores, la combinación de actividades plantea una base de visitantes diversa: residentes que realizan sus compras, familias que acuden al ocio, usuarios del centro deportivo, profesionales de las oficinas y huéspedes de los hoteles. El objetivo es que estas actividades se complementen y contribuyan a generar visitas en diferentes momentos del día y de la semana, reforzando la utilidad del conjunto para su entorno.

Íñigo Veiga, CEO de Pelayo Capital, señala: "El acuerdo con Acciona para ejecutar las obras de finalización del complejo es un paso importante para Breogán Park. Con un contrato a precio cerrado y una oferta que reúne a operadores de referencia, seguimos avanzando en la transformación de este activo para dotar a A Coruña y al entorno empresarial de A Grela de nuevos servicios y espacios de actividad".