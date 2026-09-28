Besteiro: “O servizo de buses metropolitanos é un desastre”
El secretario xeral del PSdeG visitó la estación coruñesa para conocer las quejas y peticiones de los usuarios
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visitó este lunes la estación de autobuses de A Coruña para conocer las opiniones de los usuarios sobre el transporte metropolitano, un servicio que califica de “desastre” y del que “a Xunta non quere falar” porque “mira para outro lado”.
“Un servizo que deixa a xente fóra dos autobuses e moita da que sube ten que ir de pé. Un verdadeiro desastre froito dunha situación mal dimensionada, mal planificada, xa que non funciona o sistema de inspección”, apunta Besteiro, que destaca que en la provincia de A Coruña el transporte metropolitano moviliza a 500.000 personas.
“Galegos que usan o transporte público para ir traballar, á escola, ao médico deberían poder disfrutar dun servizo moderno, pero a Xunta mira para outro lado e elude responsabilidades. Un rapaz de Oleiros que estude unha FP na Coruña ou en Culleredo e teña que entrar ás 08.30 ten unha dificultade absolutamente extrema para chegar en autobús”, lamentó el socialista.
Defender el servicio
Para el secretario xeral del PSdeG, “é o momento de defender o transporte metropolitano”, y recordó que su partido ha puesto “propostas enriba da mesa”. Pide a la Xunta que ejecute el control de los contratos de las concesiones, “cando se están producindo incumprimentos continuados”.
Gómez Besteiro concluyó alegando que “esta mobilidade non funciona e é unha forma de atrasar a amplas zonas do territorio”. “O que máis nos preocupa é como a Xunta deixa que isto siga por este camiño, cando o número de afectados medra exponencialmente”, dijo.
El secretario provincial, Bernardo Fernández Piñeiro, detalló que estas deficiencias comenzaron hace cinco años: “Desde hai cinco anos levamos esixindo que se adopten medidas; houbo conversas e reunións con responsables deste ámbito na Xunta e hai un total inmobilismo”, indicó.
“Na liña Pontedeume-Ferrol a semana pasada ían 31 persoas de pé no autobús e é unha situación que se repite no tempo. Xa basta, a Xunta tivo tempo de sobra para mudar os pregos do servizo coas melloras que requiren”, añadió.
En la estación de autobuses también estaban presentes alcaldes y concejales de municipios como Bergondo, Culleredo o Miño. En el caso del primer municipio, Alejandra Pérez recordó que los empresarios del polígono ya han enviado escritos a la Dirección Xeral de Mobilidade para reclamar más rutas y el regidor cullerdense critica la “incomunicación” del rural. En Miño piden, entre otras mejoras, una línea para los alumnos que estudian en Betanzos.