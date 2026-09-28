El aumento de tráfico sobrecarga a los policías que vigilan los trenes

Agentes de la Brigada Móvil en un tren en la estación de A Coruña Carlota Blanco

Las líneas de tren transportan a diario a miles de pasajeros desde y hacia A Coruña y su seguridad es tan competencia de la Policía Nacional como de las compañías ferroviarias o de Renfe. Aunque el gran público lo desconozca, la Brigada Móvil patrulla los pasillos de los vagones como sus compañeros las calles, aunque su trabajo se ha multiplicado en los últimos tiempos: en solo unos años, se pasó de 1,3 millones de viajeros a 3,4. Es decir, un aumento del 261 por ciento. Y los policías no han dejado de notarlo.

“Se nota muchísimo desde que ha llegado la Alta Velocidad. La movilidad ha cambiado mucho y puedes llegar a Madrid en tres horas. La gente se mueve mucho, y los trenes de fin de semana muchas veces vienen completos. Son trenes, muy llenos, a veces hasta reventar”, explica. Mientras que ha crecido el número de viajeros, no lo ha hecho el de efectivos de la sección, compuesta por doce hombres, aunque se espera que lo haga próximamente.

La Brigada Móvil es una unidad especial, se encarga del control de equipajes y pasajeros en transportes públicos, y la de A Coruña abarca toda la comunidad autónoma. Los agentes viajan entre las capitales de provincia y chequean a los pasajeros en estaciones de tren y autobús. “No es que los delitos sean muy numerosos, pero hay algunos, y los más comunes son los hurtos”, explica el subinspector al cargo. Algo muy habitual son los grafitis, tratan de evitar que los vándalos aprovechen para pintar los trenes. “Genera un notable perjuicio para las operadoras de servicio y es complicado llegar cuando lo efectúan. En ocasiones tiran objetos en la vía para detener el tren. Aquí suelen pintar en las estaciones de A Coruña, Vigo y Ourense”, destaca.

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Tampoco es raro encontrar alguna mochila abandonada con droga en su interior, aunque esto ocurre más a menudo en las estaciones de bus. Con el tiempo, los agentes desarrollan un sexto sentido que les permite identificar a los sospechosos. “Es más habitual porque hay más tránsito, y se chequea a mucha gente”; explica el responsable.

También es habitual encontrarse con personas desorientadas que se encuentran en una estación o un autobús, o con problemas mentales. “No hace mucho, aquí los compañeros auxiliaron a una persona con una cardiopatía”, explica. En algún momento han tenido que lidiar con pasajeros molestos por los retrasos. “En Ourense, alguna vez han tenido que esperar mucho tiempo, y se trata de buscar que la gente esté tranquila y que no haya problemas de ningún tipo”, explica. En este sentido, la presencia de un uniforme siempre ayuda a calmar los ánimos.

Cuando la situación se vuelve violenta en medio de un trayecto, tienen que recurrir a sus propios medios, porque no pueden recibir apoyo antes de llegar a la estación. En eso, la labor de la Brigada Móvil se diferencia un poco de la de sus compañeros, que pueden contar con recibir refuerzos en minutos. “Una vez dentro, tratas de contener la situación allí –explica el subinspector al cargo–. Pero durante ese tiempo estás solo tú con tus compañeros, y si tienes que reducirla, tratas de colocarla en un espacio de los que tiene el tren que te permita asegurar tu integridad, para evitar males mayores”.

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En la ruta

De forma semanal se programan las rutas de viaje, por lo menos dos al día. Viajan en el tren más que en el autobús, normalmente de uniforme, aunque a veces también de paisano. “Es diferente de patrullar la calle, porque nuestro principal medio de trabajo es el transporte público. Solemos ir tres personas, o más".

"También participamos mucho en verano, cuando hay festivales musicales y otros dispositivos, como las cumbres. En A Coruña, estuvimos en la de Inteligencia Artificial”: las aglomeraciones de gente son lo suyo y en verano participan en la campaña Turismo seguro que lanza el Ministerio del Interior anualmente. El contacto con el público es algo que gusta a los agentes que se dedican a la brigada móvil. Al viajar dentro del tren, tienen una relación más cercana con la gente que sus compañeros en un coche patrulla.

Fugitivos

Pero no todos los viajeros se muestran receptivos al contacto con un policía nacional. La Brigada Móvil a menudo efectúa controles de pasajeros, a veces como parte de una actuación internacional pero también de manera rutinaria. Es por eso que llegan a descubrir reclamados judiciales: personas a los que se les busca en un juzgado para responder por algún delito. “Compruebas la documentación, el equipaje, y se localiza mucha gente con señalamientos judiciales”, reconoce el subinspector. La actitud huidiza, en la que dan rodeos y se muestran evasivos, delata a los fugitivos al ojo entrenado.

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Los agentes de la Brigada Móvil se encargan de cualquier incidencia en las estaciones. En la antigua de San Cristóbal, cuentan con unas dependencias apropiadas, aunque de momento trabajan en un pequeño cuarto, pero la idea de la intermodal es muy positiva, así que soportan las incomodidades con paciencia. “Para nosotros está muy bien, porque lo tienes todo junto y llegas más rápido”, reconoce el subinspector. Se supone que la intermodal abrirá antes de Reyes, pero la Brigada Móvil no las tiene todas consigo. Ellos saben muy bien lo que son los retrasos ferroviarios.