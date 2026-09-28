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A Coruña

Arden de madrugada dos coches en un patio vecinal de A Coruña

El suceso tuvo lugar en el número cuatro de la avenida de Lamadosa a las dos y media

Abel Peña
Abel Peña
28/09/2026 09:48
incendio lamadosa
Bomberos en la rampa de acceso al patio de vecinos
Cedida
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Los vecinos del número cuatro de la avenida de Lamadosa, en Eirís, se despertaron esta madrugada con una alarma de incendio: una bola de fuego parecía engullir los vehículos estacionados en su patio interior, al que se llega por una rampa. Los Bomberos consiguieron extinguirlo, pero no antes de que dos coches resultaran calcinados.

Los testimonios apuntan a que el propietario de un turismo se arriesgó a retirarlo, al ver que las llamas lo amenazaban, pero el fuego se propagó al vehículo estacionado al otro lado

Según explican los Bomberos, el coche en llamas derramó combustible, lo que contribuyó a expandir el peligro, pero consiguieron apagar a ambos vehículos simultáneamente, sin afectar a otros turismos, bienes materiales o personas.

Video vertical con marca de agua incendio en José María Hernansáez, 16 el 23 de septiembre

Un fuego calcina un coche en un garaje comunitario de O Castrillón

Más información
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