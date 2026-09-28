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A Coruña

Ángel de la Cruz publica una nueva edición de ‘La escalera de papel’

La presentación será este jueves a las 20.00 horas en el espacio Es Bien

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/09/2026 19:21
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El cineasta, guionista, productor y escritor coruñés Ángel de la Cruz
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El cineasta, guionista, productor y escritor coruñés Ángel de la Cruz presenta este jueves 1 de octubre una nueva edición de ‘La escalera de papel’, una obra publicada originalmente hace diez años. 

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El acto de presentación tendrá lugar a las 20.00 horas en el espacio Es Bien y contará con la participación del director de El Ideal Gallego, Rubén Ventureira

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En el libro, el autor herculino reúne su particular método para afrontar la escritura de guiones audiovisuales. Diez años después de la primera edición, ahora la revisa y amplía con nuevos planteamientos basados en la práctica profesional. Esta nueva edición llega apenas unos meses después de que el también cineasta haya estrenado ‘La silla’.

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