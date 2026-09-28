A Coruña
Ángel de la Cruz publica una nueva edición de ‘La escalera de papel’
La presentación será este jueves a las 20.00 horas en el espacio Es Bien
El cineasta, guionista, productor y escritor coruñés Ángel de la Cruz presenta este jueves 1 de octubre una nueva edición de ‘La escalera de papel’, una obra publicada originalmente hace diez años.
El acto de presentación tendrá lugar a las 20.00 horas en el espacio Es Bien y contará con la participación del director de El Ideal Gallego, Rubén Ventureira.
En el libro, el autor herculino reúne su particular método para afrontar la escritura de guiones audiovisuales. Diez años después de la primera edición, ahora la revisa y amplía con nuevos planteamientos basados en la práctica profesional. Esta nueva edición llega apenas unos meses después de que el también cineasta haya estrenado ‘La silla’.