Alerta amarilla por fuertes vientos en A Coruña

Varias personas se protegen de la lluvia en A Coruña Patricia G. Fraga

El fin del verano se sigue reafirmando esta semana en A Coruña y lo hace con una nueva alerta amarilla por viento. Según la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), la costa coruñesa permanecerá en aviso este martes, entre las once de la mañana y las siete de la tarde por fuertes ráfagas, que pueden superar los 60 kilómetros por hora.

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Los vientos, que soplarán del Sur o Suroeste, dejarán también una alerta amarilla en el interior de A Coruña, mientras que se elevará el aviso a naranja en la Costa da Morte.

La jornada será desapacible, con lluvias intensas durante la jornada, mientras que las temperaturas estarán entre 17 y 25 grados, según la Aemet.