A Coruña
Alerta amarilla por fuertes vientos en A Coruña
En la Costa da Morte se decreta el aviso naranja
El fin del verano se sigue reafirmando esta semana en A Coruña y lo hace con una nueva alerta amarilla por viento. Según la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), la costa coruñesa permanecerá en aviso este martes, entre las once de la mañana y las siete de la tarde por fuertes ráfagas, que pueden superar los 60 kilómetros por hora.
Los vientos, que soplarán del Sur o Suroeste, dejarán también una alerta amarilla en el interior de A Coruña, mientras que se elevará el aviso a naranja en la Costa da Morte.
La jornada será desapacible, con lluvias intensas durante la jornada, mientras que las temperaturas estarán entre 17 y 25 grados, según la Aemet.