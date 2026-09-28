Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Alerta amarilla por fuertes vientos en A Coruña

En la Costa da Morte se decreta el aviso naranja

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
28/09/2026 14:41
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño
Varias personas se protegen de la lluvia en A Coruña
Patricia G. Fraga
beowner620V2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El fin del verano se sigue reafirmando esta semana en A Coruña y lo hace con una nueva alerta amarilla por viento. Según la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), la costa coruñesa permanecerá en aviso este martes, entre las once de la mañana y las siete de la tarde por fuertes ráfagas, que pueden superar los 60 kilómetros por hora.

Galería

Las imágenes de la lluvia del final verano en A Coruña

En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoñoVer más imágenes

Los vientos, que soplarán del Sur o Suroeste, dejarán también una alerta amarilla en el interior de A Coruña, mientras que se elevará el aviso a naranja en la Costa da Morte.

La jornada será desapacible, con lluvias intensas durante la jornada, mientras que las temperaturas estarán entre 17 y 25 grados, según la Aemet.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Emergencias 112

Mueren dos adultos y un menor de edad en un accidente en la A-8 en Ribadeo
EP
En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño

Alerta amarilla por fuertes vientos en A Coruña
Noela Rey Méndez
Recreación de cómo será el nuevo Breogán Park

Breogán Park ya encara el final de sus obras: adjudicado el contrato para terminar la reforma
Esther Durán
Carrera Enki

ENKI amplía dorsales en su XIII edición tras alcanzar más de 15.000 inscripciones
Redacción