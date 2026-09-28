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A Coruña

A Coruña se presenta ante organizadores internacionales para atraer nuevos congresos y eventos a la ciudad

La cita busca abrir oportunidades de negocio para hoteles, espacios, restaurantes y empresas de servicios de A Coruña y su entorno

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/09/2026 13:29
Congreso MIS Internacional en A Coruña
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A Coruña acoge estos días una cita profesional orientada a atraer nuevos eventos y generar actividad económica en la ciudad. Del 27 al 29 de septiembre, el MIS International reúne a 80 profesionales, entre organizadores de eventos y representantes de destinos y empresas proveedoras, en un programa que combina reuniones de negocio con experiencias para conocer la oferta coruñesa.

Para A Coruña Convention Bureau, ejercer como anfitriona supone presentar sus recursos directamente a profesionales que intervienen en la elección de las sedes de futuros congresos, convenciones y viajes de incentivo. El encuentro permite que estos organizadores conozcan sobre el terreno los hoteles, los espacios para eventos, la gastronomía y los servicios que pueden incorporar a sus propuestas.

El objetivo es que los contactos de estas jornadas se traduzcan en nuevas oportunidades para el tejido empresarial coruñés. La captación de encuentros profesionales puede generar demanda de alojamiento, restauración, transporte, producción técnica y otros servicios, además de contribuir a atraer visitantes fuera de los meses de mayor afluencia turística.

Con esta finalidad, se ha priorizado la participación de organizadores procedentes de países con conexión aérea directa con los aeropuertos de la provincia, un factor que facilita la planificación de futuros eventos en el destino.

El MIS International está organizado por Grupo eventoplus junto con A Coruña Convention Bureau, con el apoyo institucional de la Axencia Turismo de Galicia y del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña, y la colaboración de Meliá Hotels International.

La ciudad como parte del programa profesional

El hotel Meliá María Pita acoge las jornadas de reuniones individuales entre organizadores internacionales y proveedores. Estos encuentros permiten presentar servicios, conocer las necesidades de los compradores y explorar propuestas para futuras citas profesionales. Participan también representantes de otros destinos nacionales.

La programación incorpora distintos espacios y experiencias de A Coruña y su entorno para mostrar cómo pueden integrarse en un evento. La agenda incluyó la bienvenida institucional del domingo 27 en MEGA Museo Estrella Galicia, con una visita y una cena. A lo largo de la jornada de hoy, las reuniones se complementan con un almuerzo en Árbore da Veira y actividades para profundizar en el conocimiento del destino. La jornada concluirá con una cena conjunta en Finca Montesqueiro.

El martes 29 continuará la agenda de reuniones profesionales y el encuentro finalizará con un almuerzo en el Meliá.

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