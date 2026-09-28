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A Coruña

Hace 25 años | La ciudad salía a protestar contra la venta de Santa Bárbara 

En 1976, una huelga de Correos hacía que las cartas se acumularan en la ciudad y hace cien años, un hombre fue baleado por su perro 

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
28/09/2026 03:10
Manifestación por la compra de Santa Bárbara hace 25 años
Manifestación por la compra de Santa Bárbara hace 25 años
Archivo El Ideal Gallego
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Hace 25 años, la ciudad salía a la calle para protestar contra la venta de Santa Bárbara a la multinacional americana General Dynamics; en 1976, hace 50, las cartas se seguían acumulando ante la huelga en el servicio de Correos; en 1951, hace 75 años, continuaban los problemas para convertir la Clínica Labaca en el hospital municipal; y hace 100 años, en 1926, un hombre recibía un perdigonazo accidental al golpear su perro su escopeta apoyada en una valla.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de septiembre de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 28 de septiembre de 2001
Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Miles de personas se manifiestan contra la venta de Santa Bárbara

Varios miles de personas se manifestaron en oposición a la venta de Santa Bárbara a la multinacional americana General Dynamics. La marcha, que partió de la plaza de la Palloza, recorrió el centro de la ciudad hasta la Subdelegación del Gobierno, donde se leyó un comunicado. En la protesta participaron numerosos representantes de los municipios de A Coruña y su área metropolitana. Francisco Vázquez, que también acudió, consideró que la manifestación pretende ser un toque de atención al Gobierno. 

Por otra parte, José María Arias Mosquera sustituye en la Presidencia del Banco Pastor a Carmela Arias y Díaz de Rábago, que abandona el cargo por razones de salud.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de septiembre de 1976
Portada de El Ideal Gallego del 28 de septiembre de 1976
Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Las cartas se acumulan en la ciudad ante la huelga de Correos

Por mayoría absoluta -con escasos votos en contra- los obreros de la construcción de La Coruña en huelga, reunidos en el Polideportivo de Riazor, se mostraron favorables a la creación del Sindicato de la Construcción. 

Por otra parte, no ha variado prácticamente en nada del planteamiento de la huelga que mantienen en La Coruña unos 159 carteros, aunque los efectos de un segundo día de paro se dejan sentir a simple vista por el volumen de la correspondencia detenida en las dependencias de la central. Por otra parte, llevar el teatro gallego a todos los barrios de La Coruña es el objetivo que se han propuesto los componentes de las comisiones de trabajo de la Asociación de Vecinos de Los Mallos.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de septiembre de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 28 de septiembre de 1951
Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Los problemas de la Clínica Labaca para convertirse en hospital municipal

Otra vez sobre el tapete el problema de la “Clínica Labaca”. Pero esta vez retorna trasnochado y caduco, reducido a sus verdaderas proporciones. Pasaron años y el balance, por ahora, resulta desolador: dos millones ochocientas mil pesetas invertidas; una maternidad -única en la región- desaparecida; un edificio apuntalado a toda prisa para que las aguas no consumen su destrucción; unos grupos escolares sin comenzar ni siquiera a edificarse; una cantidad de dinero parado; una beneficencia municipal maltrecha, mal entendida por el Ayuntamiento, y peor dotada de material y no sabemos cuántas cosas más. Y es porque todo debe meditarse, estudiarse y resolverse antes de ser llevado a la práctica. Y es esto de convertirla en hospital municipal partió de errores.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de septiembre de 1926
Portada de El Ideal Gallego del 28 de septiembre de 1926
Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Recibe un perdigonazo accidental al tropezar su perro con su escopeta

En la crónica de sucesos, el domingo último, después de haber dado una batida de caza en el monte llamado de Folla, en la parroquia de Elviña, el vecino de Culleredo Gerardo Sande Díaz, de 28 años, casado, y un primo de éste Jesús Candame y sus amigos Manuel Riopa y Manuel Bello, se sentaron a comer dejando las escopetas en el suelo, a excepción de Gerardo Sande, que se le ocurrió dejarla apoyada sobre un vallado. Antes de terminar de comer oyeron perdices y el Gerardo, al notar que su perro no estaba presente, lo llamó. A los silbidos del amo saltó el can del lado opuesto del vallado, y al hacerlo tropezó con la escopeta que al caer al suelo se disparó, recibiendo el Gerardo la perdigonada en el pie derecho.

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