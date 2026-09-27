Una marea rosa de 7.000 mujeres participan en la Carrera de la Mujer de A Coruña

El rosa volvió a teñir las calles de A Coruña este domingo. La Carrera de la Mujer, una de las citas deportivas y sociales más multitudinarias de la ciudad, reunió a más de 7.000 mujeres en la avenida de Buenos Aires, donde tomaron la salida para recorrer 6,3 kilómetros por el Paseo Marítimo. La más rápida fue Andrea Díaz, la primera en cruzar la meta, con un tiempo de 25:05.

Ambiente festivo, pero siempre con la reivindicación por bandera, fueron el tono que marcaron la carrera. La alcaldesa, Inés Rey, fue la encargada de dar la salida, acompañada por el concejal de Deportes, Manuel Vázquez. "“A Coruña volveu demostrar hoxe o seu compromiso coa igualdade cunha imaxe, a de miles de mulleres de diferentes xeracións compartindo as nosas rúas, que representa tamén a vontade dunha cidade que avanza coas súas mulleres”, destacó la regidora.

En la meta, la concejala de Bienestar Social, Nereida Canosa, participó en la entrega de premios. El podio que encabezó Andrea Díaz se completó con Noa Mirantes y Nerea Sánchez, en segunda y tercera posición, respectivamente.

A lo largo de los 6,3 kilómetros de recorrido, las participantes fueron arropadas por el público, testigo de la gran marea rosa que tiñó las calles de A Coruña para reivindicar una igualdad "plena e efectiva", añadió Rey. La música y los ánimos del speaker, además, levantaron todavía más unos ánimos que no frenaron a ninguna de las 7.000 mujeres a darse cita en la salida pese a la amenaza de lluvia.

La organización de la carrera destaca el objetivo mantenido con el paso del tiempo. Desde 2004, cuando se celebró la primera Carrera de la Mujer, la participación no requería de tiempos ni marcas, ya que la prueba puede hacerse corriendo o andando. El fin, apuntan los organizadores, es "fomentar la práctica del deporte, los hábitos saludables y la participación de mujeres de todas las edades en el deporte".

Uno de los momentos más destacados de esta cita fue el homenaje a la atleta paralímpica gallega y colaboradora de Acnur Adiaratou Iglesias, que tuvo lugar en la salida de la prueba. Campeona paralímpica de los 100 metros y medalla de plata en los 400 metros en los Juegos de Tokio 2020, Iglesias fue una de las protagonistas de la edición, en la que también se dio visibilidad al documental 'Adi, filla da luz', impulsado por Acnur y centrado en su historia.

Compromiso social

La prueba, como es habitual, mantuvo su compromiso con la lucha contra la violencia machista, con la presencia del 016 en los dorsales. También la prevención e investigación alrededor del cáncer de mama, con especial visibilización del cáncer de mama metastásico.

Las entidades Acnur, Acadar, Semilla para el Cambio, Auga Dragon Boat y Bolboretas Coruña estuvieron implicadas en esta carrera, cuya recaudación obtenida este año con los dorsales solidarios va íntegramente a Acadar. También aporta 1.200 euros a Semilla para el Cambio con el fin de apoyar sus programadas destinados a mujeres en situación de vulnerabilidad.