Tenerife Norte se convierte en ruta anual en el aeropuerto de A Coruña con Binter

Pasajeros en la terminal de Alvedro Quintana

Tenerife Norte ya no solo es una ruta estacional. Los coruñeses podrán volar con Binter al destino insular todo el año. Todo ello tras un verano en el que tanto esta compañía como Vueling operaron la conexión con muy buena acogida, superando, en el caso de esta última, los ocho mil pasajeros mensuales y cuatro frecuencias a la semana.

Tal y como detalla el portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto, Vueling operó este enlace con sus aviones de mayor capacidad, los Airbus 321, de 220 plazas, logrando una ocupación superior a las 200 plazas de media. No obstante, esta compañía no prorrogará la ruta. Sí lo hará Binter, tras convertirse la conexión en un “balón de oxígeno para Alvedro en el primer verano sin vuelos a Londres-Gatwick, sin Málaga y sin Valencia”.

Los precios de la compañía, menos competitivos que los de Vueling, hicieron que la ocupación no fuese tan buena en los primeros meses de operativa, pero mejoraron con el paso de las semanas. Así, por ejemplo, en agosto cosechó un 86,9% de ocupación, con 2.068 viajeros, según las estadísticas de AENA.

“Valoramos muy positivamente que Binter haya decidido mantener la ruta todo el invierno, incluso encontrándose a la venta la temporada de verano”, señala Maroto. De esta forma, en invierno será posible viajar de A Coruña a Canarias cuatro veces a la semana de forma directa, dos a Gran Canaria y otras dos a Tenerife Norte. La ruta a Gran Canaria registró el pasado mes una ocupación media de un 90,9%, con 3.121 pasajeros.

Cinco nuevas conexiones

El aeropuerto de A Coruña aguarda ahora el estreno de las nuevas rutas que operará Volotea. El día 6 de noviembre se estrenarán las conexiones con Málaga, Valencia y Bilbao; al día siguiente será el turno de Sevilla; y Alicante lo hará el 2 de diciembre.

El portavoz de Vuela Más Alto prevé una caída de pasajeros en septiembre y octubre, unos meses en los que Alvedro vivirá de pleno la falta de rutas clave, como las mencionadas a Londres-Gatwick, Málaga o Valencia, y ya sin la estacional a Tenerife Norte operada por Vueling, pese al mantenimiento de la de Binter.

Ahora, de cara a noviembre, el caso de las rutas a Andalucía deja una “atractiva” conectividad en 2027, explica Maroto. Y es que pese a comenzar a operar en invierno los lunes y viernes, en el caso de Málaga, y los martes y sábados, en el de Sevilla, en la temporada estival, que va desde finales de marzo hasta octubre, las frecuencias aumentarán hasta el punto de conectar A Coruña con Andalucía seis de los siete días de la semana.

Así, desde finales de marzo, A Coruña y Sevilla contarán con vuelo los lunes, miércoles, viernes y domingos, por lo menos hasta julio. Según la web de Volotea, este número de frecuencias se retomaría en septiembre. Málaga, por su parte, desde finales de marzo tendrá vuelos los martes, jueves y domingos hasta junio, retomando esta cantidad de vuelos en octubre. Es decir, los coruñeses podrán volar a Andalucía, y viceversa, todos los días menos los sábados, contando los domingos con conexión tanto a Málaga como a Sevilla.

En el caso de la Comunidad Valenciana, Alvedro y los aeropuertos de Valencia y Alicante tendrán hasta cuatro días de enlaces. A Coruña y Valencia estarán conectadas, desde finales de marzo, los lunes, miércoles y viernes hasta junio –en octubre será los miércoles, viernes y domingos–. Los vuelos a Alicante serán los martes y viernes.