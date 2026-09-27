La plaza y la Ciudad Vieja, una de las zonas más exclusivas donde el alquiler está a 12,90 euros el metro cuadrado

La fachada de uno de los edificios de la plaza de María Pita patricia g. fraga

No todos los bolsillos pueden permitirse los precios de alquiler o venta que hay de media en la plaza de María Pita. La plataforma Idealista aporta datos que, si bien se refieren al conjunto de la Ciudad Vieja, arrojan luz sobre cuánto puede costar alquilar o comprar en la plaza. Según las últimas cifras disponibles, de agosto de 2026, el precio medio del alquiler se sitúa en 12,90 euros por metro cuadrado.

Es, por tanto, una variación con respecto al mismo mes de 2025 de más de un 1,6%, aunque sea un dato tres puntos más bajo que el máximo histórico de 13,30 euros el metro cuadrado de enero del presente año. La media del alquiler de toda la ciudad es de 11,30 euros, con lo que la Ciudad Vieja, junto a zonas como el Ensanche-Juan Flórez (12,20) o Monte Alto-Zalaeta-Atochas (12,60), es uno de los barrios más exclusivos.

María Pita a los pies del balcón: “Vivir aquí es hacerlo en el corazón mismo de la ciudad” Más información

La situación es análoga en el caso de la compra. En agosto de 2026, el precio en la Ciudad Vieja se situaba en los 4.406 euros el metro cuadrado. La media de la ciudad herculina se sitúa en los 3.239 euros por metro cuadrado, con lo que este barrio supera con creces ese valor. Es, de hecho, el más caro de A Coruña para tener una vivienda en propiedad. Le siguen el mencionado Ensanche-Juan Flórez (3.911); Monte Alto, con 3.760, y Cuatro Caminos-plaza de A Cubela (3.637).

Escasa oferta

Una búsqueda rápida por la plataforma confirma esta tendencia. Hay poca oferta: apenas tres viviendas en alquiler y dos en venta. Eso sí, con una pequeña trampa, y es que los pisos disponibles para comprar más cercanos a la plaza se encuentran en calles aledañas, ya que ninguno como tal es en los portales de María Pita. Se arriendan, así, un piso de cinco habitaciones (202 metros cuadrados) por 1.600 euros al mes; otro de tres habitaciones (120 metros cuadrados) por 1.500, y un estudio de 56 metros cuadrados por 1.200.

Gonzalo Ortiz | “La Ciudad Vieja es el mejor sitio de España para vivir tranquilo; aquí tenemos de todo” Más información

Para quienes quieran convertirse en propietarios, los precios son igual de prohibitivos. Ahora mismo, en Idealistase oferta un piso en la calle Florida, de 75 metros cuadrados y tres habitaciones, por 270.000 euros. Asimismo, se puede ver un piso a la venta, en la calle San Agustín, de 55 metros cuadrados y una sola habitación, por 325.000 euros.

Son cantidades que se explican en parte por la subida generalizada en toda la ciudad. El precio de la vivienda usada en España, según Idealista, registró una subida del 12,5% interanual durante el mes de agosto, situándose en 2.924 euros por metro cuadrado, según el último índice de precios inmobiliarios. Con este dato sobre la mesa, la vivienda en venta de A Coruña ya cuesta un 10,7% más que la media estatal. La Ciudad Vieja, de por sí uno de los distritos más caros de la ciudad, no ha escapado a esta tendencia, lo que explica por qué, quizá, ya no quedan tantos vecinos.