Miguel Corgos | “Aprobei a oposición e teño a praza en Santiago pero sempre fun incapaz de deixar de vivir aquí”
De rapaz quixo ser fontaneiro pero acabou estudando Económicas e de conselleiro de Facenda. Coruñés do centro, estudou en Salesianos e adora saír en bici polo Paseo Marítimo
Miguel Corgos (A Coruña, 1971) é conselleiro desde 2021. A súa carteira, a de Facenda, é das menos lucidas da Xunta e, ás veces, é o que ten que dicir que non aos compañeiros para que cadren os orzamentos. Veciño do centro, ten unha grande implicación na arte e na sociedade coruñesa, onde forma parte do patronato dalgunha entidade benéfica. “Fixen os orzamentos da Cociña Económica antes que os da Xunta”, comenta sorrindo.
Cal é a primeira lembranza que ten da súa cidade?
Ir xogar ao parque. Aos xardíns ou á praza de Vigo.
Onde vivía?
Pola zona de Mestre Mateo, meus pais vivían en Pérez Cepeda.
Se lle pregunto de que barrio é, que contesta?
De ningún (ri), do centro.
A que colexio foi?
A Salesianos. Desde os seis anos ata COU. Aí estudei todo.
E que tal estudante era? Ten pinta de ter sido moi aplicado...
Non, de pequeno era bastante despistado e traste. Non me custaba aprobar pero non estudaba moito. Despois, no bacharelato, xa me dixeron que me tiña que poñer en serio co mundo dos estudos e aí xa si que empecei a aplicarme máis.
“A transformación da Coruña cando se libere terreo no porto ten grandes posibilidades e teño moita expectación por ver a nova faciana da cidade”
Supoño que as travesuras que fixo xa prescribiron hai tempo. Podería contar algunha?
Eu non me portaba mal na clase. Simplemente, era un bulebule e non aguantaba moito sentado no meu sitio, falaba cos que tiña arredor e cousas desas... pero non me metía en problemas tampouco.
E que dicía entón que quería ser de maior?
Pasei por moitas cousas, o primeiro que quixen ser foi fontaneiro.
Fontaneiro? Unha profesión con moito futuro.
Si, a miña familia díxome que estaba ben porque ía gañar moitos cartos (ri). Pero terminei estudando Económicas por consello un pouco de meu avó.
Era de ciencias, imaxino...
Si, de ciencias mixtas.
E acabou en Económicas. Cal era a súa intención cando elixiu a carreira: ser profesor, dedicarse ao mundo das empresas...?
Agora me gusta a docencia pero daquela pensaba dedicarme ás finanzas no sector privado ou no sector público. E, ao final, acabei no sector público porque me gustou de que vai o tema da facenda pública.
E como deu ese paso á política?
Polo traballo, simplemente. Desde que aprobei a oposición de inspector de Facenda da Xunta dediqueime á auditoría do gasto público toda a miña vida profesional. E por contactos, porque nomean como conselleira de Facenda a Marta Fernández. Ela xa me coñecía e sabía cal era a miña idea de como tiña que funcionar a Facenda da comunidade autónoma. E cando me propuxo dar o paso non dubidei nin un segundo. Lembro perfectamente onde estaba, ademais.
E onde estaba?
Na praia das Margaridas, aí en fronte, en Oleiros [sinala desde o dique]. Chamoume por teléfono e tardei cinco segundos en responder que si.
“Non son un diletante pero gústame moito ler, a arte e a música. Meu avó era violín e foi un dos fundadores da Asociación de Amigos da Ópera”
Como é o día a día dun conselleiro de Facenda?
O primeiro, repasar a prensa do día anterior, en especial as noticias económicas. Teño un dosier e ademais leo tres diarios económicos todos os días para saber o que pasa. Despois, atender algunha urxencia. Logo todo o traballo está bastante planificado. Facenda é un pouco como a agricultura, que cada época do ano ten un traballo. Agora estamos na época do orzamento, así que chamo o director de orzamentos que me diga o minuto e resultado da negociación coas consellerías. E sempre hai algún asunto cos directores, algunha entrevista, algunha charla, falar con algún colectivo e, como tamén teño a competencia de modernización, participo en temas de inclusión dixital e cousas así.
As demais consellerías son as de propoñer cousas pero a de Facenda é moitas veces a que di que non. Como leva iso?
Iso está ben. O malo sería que os conselleiros non foran ambiciosos e non lles tivera que dicir que non. Iso quere dicir que teñen ideas, propostas e proxectos e temos que priorizar os mellores. Ás veces oblígame a algunha que outra discusión pero entendo que é parte do traballo da Consellería e indica que todo funciona correctamente.
Por que elixiu este lugar para facer a foto?
Porque me trae moi boas lembranzas. Adoito saír en bici cando podo e, se teño pouco tempo, fago o Paseo Marítimo. E un recorrido obrigado é o dique de abrigo. Na pandemia facía ese recorrido cos meus cativos e parabamos aquí a descansar e botar unha ollada ao mar.
Se lle pregunto que é o que lle fai sentir orgulloso da súa cidade, que contesta?
Os coruñeses. A Coruña sempre foi unha cidade liberal, onde todo o mundo podía expresar as súas opinións, unha cidade portuaria aberta a ideas que viñan de fóra, ás veces máis avanzadas, e iso é algo que herdamos e mantemos. Tamén ten xente do mar, valente e teimuda, é algo que se ve nos seareiros do Dépor.
Miguel Corgos adoita saír en bicicleta a pasear pola Coruña cando ten tempo e un dos recorridos obrigados é o dique de abrigo.
É fan do Dépor?
Si, vou velo habitualmente.
Cando ven alguén de fóra, onde o leva?
Un paseo polo centro é obrigado e a min gústame moito o Museo de Belas Artes. Temos un bo museo, cunha moi boa colección. Tamén admiro a obra de Luis Seoane, así que vou pola Fundación. O edificio precisa unha mellora pero o contido paga a pena. E algún recuncho da Cidade Vella: igrexa de Santiago, praza de Azcárraga e as Bárbaras.
Fala de arte, arquitectura... É o conselleiro de Facenda pero é habitual velo no Palacio da Ópera e en moitas citas culturais.
Si, non son un diletante pero gústame moito ler, a arte e a música. Meu avó era violín e foi un dos fundadores da Asociación de Amigos da Ópera.
E non herdou esa parte artística? Non toca, escribe...?
Escribo, pero cousas moito máis aburridas (ri).
Que bota de menos cando non está na Coruña?
Estudei aquí, aprobei a oposición no 2000 e teño a praza en Santiago pero sempre fun incapaz de deixar de vivir aquí, de pasar da ponte da Pasaxe.
Se puidera facer unha viaxe no tempo, que momento escollería?
Este. A transformación da Coruña cando se libere terreo no porto ten grandes posibilidades e teño moita expectación por ver a nova faciana da cidade.
Preguntas cascarilleiras
Se tivera que elexir, churros de Bonilla ou churros do Timón? Bonilla. Por proximidade, sempre iamos tomar os churros e o chocolate a Bonilla.
Gústanlle máis os xardíns de Méndez Núñez ou o monte de San Pedro?
Os xardíns de Méndez Núñez porque desde pequeno fun un patrulleiro en bicicleta dos xardíns. Todo o mundo lembra os cabaliños pero eu aprendín a derrapar coa bicicleta nos xardíns. Para saír a tomar algo.
Rúa da Estrela ou rúa da Barreira?
Rúa da Barreira. As miñas primeiras lembranzas de saír cos amigos están aí. Primeiro, na calle Compostela e despois, na Barreira.
Bebe auga de Emalcsa ou prefire a auga embotellada?
Bebo auga da billa.
Praia de Riazor ou praia do Orzán?
Toda a praia. Eu, por vecindade, estaba preto da praia de Riazor pero como ía ao cole a Salesianos, que está no Orzán, percorría toda a praia. De feito, todos os días ía polo Paseo Marítimo, cando aínda non existía, e pasaba por Riazor e polo Orzán.
Como se move pola cidade? Vai a pé ou motorizado?
A pé. Non se pode transitar en coche polo centro da cidade.
E en bici, tamén.
Si, pero a bici utilízoa por temas de lecer, non para desprazarme. A Santiago vou en coche pero nos meus traxectos persoais e para levar os nenos ao colexio imos andando.
E, no tema dos xeados, é dos de toda a vida da Colón ou de sabores máis modernos como Bico de Xeado? Dos de toda a vida. E cal é o seu sabor?
Eu son moi do café da Colón.
Gústalle máis unha verbena ou un concerto?
Un concerto sempre.
Algún que lembre de forma especial?
Uf, moitos, porque eu era moi de ir a concertos ao Playa, a Garufa e tal. Agora vou ver os meus amigos cando tocan: Piel de Gallina (ri). E vou sempre á Sinfónica e á ópera, pero gústame toda a música en xeral.
Nas festas, prefiere o Antroido ou é máis de San Xoán?
San Xoán, sempre. Non me gusta disfrazarme (ri). É unha noite máxica e é a data que me recordaba sempre o comezo do verán.
O koruño como o leva?
Ben. Estudei en Salesianos, imaxínate.
E di máis neno ou di máis chorbo?
Non, eu o entendo pero non o practico (ri).