María Pita a los pies del balcón: “Vivir aquí es hacerlo en el corazón mismo de la ciudad”

Xaime da Pena posa en su casa, con el palacio municipal y la plaza a sus espaldas Patricia G. Fraga

Intensa es la vida en el kilómetro cero de la ciudad. Así lo expresan, al menos, algunas de las personas que, cada día, se despiertan con la plaza de María Pita a los pies de sus balcones y ventanas. Pese a sufrir posibles defectos como el ruido o el trasiego constante de gente, vecinos como Salvador Peña indican que no lo cambiarían por nada en el mundo: “Vivir aquí es hacerlo en el corazón mismo de la ciudad”, afirma.

Peña, ministro de la Orden Tercera, lleva viviendo cuarenta años allí, con lo que ha visto las múltiples transformaciones que ha experimentado la plaza a lo largo de los años. Incluidas las sociales: “Cada vez queda menos gente del barrio de siempre. Cuando yo llegué, recién casado, había mucha gente que ya era mayor; fue muriendo, y otras personas se fueron marchando, con lo que aún quedan vecinos de toda la vida, pero no la vecindad que había hace cuatro o tres décadas, que nos conocíamos todos porque era gente de aquí de toda la vida”.

No tiene claros los motivos de que cada vez haya menos gente: “Algunos eran inquilinos, e imagino que no fueron renovando sus contratos, que el relevo generacional se fue agotando y los hijos o herederos de muchos vecinos se irían a otras zonas de la ciudad”. Influye, opina, que ahora hay edificios enteros de oficinas o de instituciones, como la Fundación Paideia, y eso no sucedía cuando llegó. También cambiaron los negocios. “Ahora prácticamente todo es hostelería, cuando antes había ferreterías, estaba la librería Cervantes, había negocios, pequeñas tiendas... Locales que, a través del tiempo, fueron desapareciendo”.

Salvador Peña, en su terraza, con la plaza de fondo. Carlota Blanco

Como expone, el ruido puede ser un problema, aunque no para él. “Para mí, vivir en la plaza de María Pita no es solo vivir en un lugar, es vivir en el corazón mismo de la ciudad. Los cruceristas y turistas pasan por aquí pero, para mí, despertarme cada día con esa arquitectura tan distinguida, bajo la mirada de esas hermosas fachadas, me recuerda la historia de A Coruña, nuestros personajes y momentos históricos ilustres”, celebra.

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Precisamente, el ruido de las campanas de San Jorge o San Nicolás, que llegan a la plaza, es una muestra para él de que “es un lugar en el que el tiempo aún suena”. “A mucha gente le molestan las campanas, pero ese sonido tan limpio, para mí, es normal, se me ha acostumbrado el oído”, dice.

“Vivir aquí es vivir en mayúsculas, y mira que yo ya llevo años, pero me parece un lugar privilegiado”, se vanagloria. Este vecino, incluso, se atreve a decir que es una de las plazas más bonitas de España. “Conozco playas mayores importantes, como las de Salamanca o Madrid pero, con el toque de las galerías, esta es de las más bonitas e imponentes”, expresa.

Exceso de ruido

Algo más crítica es María del Rosario Monroy, originaria de Vimianzo, pero que también lleva cuatro décadas en María Pita. “La plaza tiene actividad todo el año, pero agosto sí que es un poco infernal”, lamenta. “Aunque ahora ya hay cosas todo el año: ya sea una carrera, un acto benéfico... Es el kilómetro cero, lo que más visitan los turistas; este año, y mira que estoy acostumbrada, me llegó a agobiar”, explica.

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Como Peña, Monroy dice que apenas queda gente del barrio: “Veo algunas caras de siempre pero la mayoría son nuevas”. Lo achaca al ruido: “Al principio, te vuelves loco y luego ya apenas lo notas, pero entiendo que mucha gente se haya marchado”, manifiesta.

Otra generación

Más joven, perteneciente a otra generación, es el abogado Xaime da Pena, quien tolera con más filosofía estas molestias. “Las fiestas o la feria medieval sí que se notan bastante, pero en agosto no suelo estar, así que no me afecta. Hay muchos vecinos que se quejan, pero es lo que tiene vivir en la plaza mayor de una ciudad. Tiene sus pros y sus contras”, apunta.

“Yo, por ejemplo, vi el Mundial en las pantallas desde mi terraza, imagínate, y siempre ves ambiente y vida; a mí me gusta mucho. Para mí, los pros superan con creces las contras”, detalla. Da Pena, que se mudó hace año y medio, no aprecia el cambio generacional que sí notan Peña o Monroy. “En María Pita, en lo que es la plaza, la mayoría de negocios llevan muchos años. Hay fundaciones y habrá vecinos nuevos, pero creo que en mi edificio es gente que lleva toda la vida, no noto tanto cambio generacional. Imagino que depende un poco del precio, porque son altos. No conozco a vecinos que tengan mi edad, me veo el más joven”, asegura.

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De hecho, curiosamente, señala que una de las ventajas es que es una zona muy tranquila: “Se parece más a la Ciudad Vieja que a los Cantones. Un día normal, de paseo, no te cruzas con tanta gente como parece. Y, además, estás al lado del centro, apenas tienes que utilizar el coche para nada, es cómodo”. Lo que más echa de menos: “Algún local de hostelería como los de la Franja, que aquí la mayoría son restaurantes y no hay ese ambiente de tomar algo”.