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A Coruña

Los Bomberos desalojarán el ayuntamiento con motivo de la Semana da Prevención 2026

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
27/09/2026 19:05
Bomberos de A Coruña
Bomberos de A Coruña
Archivo El Ideal Gallego 
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El miércoles 30 de septiembre, a las 13.00 horas, los Bomberos de A Coruña harán un simulacro de desalojo del Palacio de María Pita en el marco de la Semana da Prevención de Incendios da Coruña 2026, que se celebrará entre el 1 y el 5 de octubre. 

Durante toda la semana, el cuerpo de bomberos estará brindando atención permanente a las consultas que sobre prevención, normativa o cualquier otra materia de seguridad contra incendios tengan los ciudadanos. Además, realizarán Jornadas de Puertas Abiertas, durante todas las tarde, con exposición de vehículos y materiales de primera intervención operativos en la zona de exposición.

A partir del jueves está prevista la realización de diversas visitas escolares (excepto el fin de semana), así como actividades interactivas para los niños en la casa de fumes y jornadas abiertas a todo el público sobre: incendios domésticos, manejo de extintores, pautas a seguir en accidentes de tráfico y Reanimación Cardiopulmonar (RCP), en un taller básico. 

Los detalles de la programación se pueden consultar en este enlace.

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