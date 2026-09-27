Las lluvias de este domingo marcan el final del verano en A Coruña

A Coruña afronta una semana de transición hacia un tiempo más otoñal. El frente frío que se aproxima este domingo dejará lluvias y cielos cubiertos en la ciudad y dará paso a varios días de tiempo inestable, con precipitaciones intermitentes y temperaturas que se mantendrán lejos de los valores más cálidos registrados durante las últimas semanas.

Según la previsión de AEMET para A Coruña, este domingo las temperaturas se moverán entre los 17 y los 22 grados, con cielos muy nubosos y lluvias o chubascos durante buena parte de la jornada. La probabilidad de precipitación alcanza el 100 % en varios periodos del día.

El lunes llegará todavía con ambiente muy nuboso y precipitaciones. La previsión apunta a una mínima de 17 grados y una máxima de 23, por lo que las temperaturas se mantendrán relativamente suaves pese al cambio de tiempo.

Será una jornada en la que el paraguas seguirá siendo protagonista en A Coruña, con una probabilidad de lluvia elevada durante buena parte del día.

El martes podría llegar una pequeña mejoría. Las temperaturas subirán hasta los 25 grados, con una mínima de 18, mientras que la situación de lluvia perderá intensidad respecto a los primeros días de la semana.

La jornada podría ofrecer así una tregua después del episodio de inestabilidad del domingo y el lunes.

La estabilidad tendrá poca continuidad. Para el miércoles, AEMET contempla de nuevo cielos muy nubosos y lluvias o chubascos, con temperaturas de entre 15 y 22 grados.

El descenso térmico será más apreciable durante la noche, mientras que el ambiente continuará siendo húmedo y variable.

El jueves será uno de los días más frescos de la semana. La previsión sitúa la temperatura mínima en 13 grados y la máxima en 22, con cielos muy nubosos y una menor probabilidad de precipitaciones que en las jornadas anteriores.

De cara al viernes, las temperaturas podrían recuperarse ligeramente, con una mínima prevista de 15 grados y una máxima de 22. La evolución meteorológica apunta a un escenario más variable, aunque todavía con posibilidad de lluvia.

La previsión a más largo plazo apunta a un fin de semana con temperaturas suaves para estas fechas. El sábado se esperan alrededor de 22 grados de máxima, mientras que el domingo las temperaturas podrían rondar los 21 grados.