Lorca y la conexión literaria gallega de ‘La bola negra’

Secuencia de 'La bola negra' en la que Lorca y Rodríguez Rapún hablan de Linares Rivas V.S.

En los últimos días, antes de que llegase a las salas, se conocieron algunos detalles que vinculaban ‘La bola negra’, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, con Galicia. Ese primer detalle la conectaba directamente con A Coruña, ya que la mercería La Crisálida desvelaba que algunos de los abanicos que se ven en la película fueron adquiridos en su establecimiento, en la calle San Andrés.

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Pero, una vez estrenada, los guiños a Galicia son alguno más. En un momento del metraje, en una escena que une a Lorca con Rodríguez Rapún, el primero menta a un autor gallego para poner en valor la calidad de la obra que está escribiendo, que es la que da nombre a la película. En concreto, Lorca asegura que su intención es crear un “drama realista” al estilo de los que escribía Manuel Linares Rivas.

El dramaturgo y político de origen compostelano, hijo de otro personaje ilustre como Aureliano Linares Rivas, tuvo una enorme actividad literaria, sobre todo teatral, y fue académico tanto de la Real Academia Española (RAE) como de la Real Academia Galega (RAG), además de dar nombre al Teatro Linares Rivas que en 1920 se inauguró en el Cantón Grande coruñés.

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Precisamente, Lorca visitó en la vida real tal teatro, en 1932, meses antes de la gira de La Barraca que contó con parada en A Coruña (aquella que quedó retratada con una instantánea tomada en Juana de Vega sobre la que durante mucho tiempo se especuló dónde estaba tomada). El 8 de mayo de aquel año, Lorca impartía allí una charla sobre ‘La arquitectura del cante jondo’, una conferencia que, según El Ideal Gallego, fue un “detenidísimo y concienzudo estudio” que acabó con un estruendoso aplauso por parte del público.

Retrato de Manuel Linares Rivas Antonio Esplugas

En la cinta recién estrenada, Lorca menta a Linares Rivas, uno de los nombres importantes del teatro español del primer tercio del siglo XX en los que el granadino se pudo fijar cuando empezó a escribir sus obras. Cuando Lorca empezó a publicar sus piezas, el compostelano ya había publicado obras como ‘Fantasmas’, ‘Doña Desdenes’, ‘La fuente amarga’, ‘Añoranzas’ o ‘La fuerza del mal’ y años más tarde adaptaría ‘La casa de la Troya’, de Pérez Lugín. Las obras del creador gallego se estrenaban en las salas más prestigiosas de la época, como el Circo Price, el Reina Victoria, el teatro de la Princesa (en la actualidad María Guerrero, que interpretó piezas de Linares Rivas como ‘Añoranzas’ o ‘Doña Desdenes’) o en el Lara, entre muchos otros espacios icónicos.

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Otro guiño

Pero los abanicos de época de La Crisálida y la referencia al dramaturgo de origen compostelano no son los únicos guiños a Galicia de la cinta.

En un momento del metraje aparece también la artista gallega Sabela Caamaño. La intérprete originaria de Oza dos Ríos, parte del dúo Caamaño&Ameixeiras, aparece por un momento en una secuencia musical de la película, tocando el acordeón.

El éxito de Los Javis

La nueva cinta de Los Javis llegó a las salas de cines el pasado viernes, volviendo a dejar imágenes por desgracia poco habituales como los cines llenos de nuevo.

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Tanto es así que en su primer día lograron una recaudación superior a los 1,3 millones de euros y más de 175.000 espectadores, convirtiéndose así en el segundo mejor estreno de la última década en España, solo por detrás de ‘Torrente presidente’. Con este dato, superan incluso al estreno en España de ‘La Odisea’, de Christopher Nolan, otro fenómeno que logró llenar las salas de cine.