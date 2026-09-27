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A Coruña

La parroquia de San Jorge organiza unas conferencias y una peregrinación a Santander por la beatificación de Luis Mosquera

El juez, asesinado durante la Guerra Civil, será reconocido en una ceremonia junto a otros 79 mártires el próximo 7 de noviembre

Doda Vázquez
Doda Vázquez
27/09/2026 18:25
Iglesia de San Jorge
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La parroquia de San Jorge, que dirige desde este verano Ricardo Vázquez Freire, quien también se encarga de la iglesia de Santiago, organiza unas conferencias y una peregrinación a Santander con motivo de la beatificación del coruñés Luis Mosquera Caramelo junto con otras 79 personas asesinadas durante la Guerra Civil a bordo del barco prisión 'Alfonso Pérez'. 

Socorro, hija de Luis Mosquera Caramelo, muestra un pequeño retrato de su padre en su casa de Cuatro Caminos Entrevista a SocorroMosquera, hija del prÃ³ximo beato Luis Mosquera.

El coruñés Luis Mosquera Caramelo será el primer juez español beatificado

Más información

Con el martirio como motivo principal, la parroquia organiza una serie de conferencias para tratar de explicar este concepto a los fieles y a quienes tengan interés en el tema. La primera de las charlas tendrá lugar el miércoles 21 de octubre y llevará por título 'El martirio en el siglo XX: sinrazón histórica y razón teológica'. El ponente será monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. El 28 de octubre el párroco de Santiago y administrador parroquial de San Jorge, Ricardo Vázquez Freire, hablará sobre 'Espiritualidad en el martirio' y explicará por qué están dispuestos a padecer y morir los mártires. Para cerrar el ciclo, el 3 de noviembre, Jorge López Teulón, delegado episcopal para las causas de los santos en la archidiócesis de Toledo, hablará sobre el caso concreto del juez Luis Mosquera en el aniversario de los mártires del 36. Todas las conferencias serán a las ocho de la tarde y en el interior de la iglesia. 

Viaje de tres días

Luis Mosquera era un parroquiano más de San Jorge. Había nacido en A Coruña aunque se encontraba destinado como juez en Santoña cuando los milicianos le detienen y le llevan al penal de El Dueso primero y al barco 'Alfonso Pérez', donde sería fusilado el 27 de diciembre de 1936 junto con otras 79 personas. Todos ellos serán beatificados el 7 de noviembre y, por este motivo, la parroquia organiza una peregrinación a Santander del 6 al 8 de noviembre. 

El viaje se hará en autobús, con visitas a Covadonga y Santillana del Mar, con eucaristía en cada una de estas paradas, además de Santander. El régimen será de pensión completa, con seguro de viaje y estancia de dos noches en hotel de cuatro estrellas en Santander. El precio es de 340 euros en habitación doble. Las personas interesadas en anotarse pueden obtener más información en la sacristía de San Jorge. 

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