Los coruñeses que paseaban por el centro comercial recibieron rosas y copas de cava Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años El Corte Inglés iniciaba la celebración de sus quince años instalado en la ciudad regalando rosas y copas de cava a la entrada del centro comercial, adornada también en su escaparate principal por una gran tarta de cumpleaños. Mientras, hace 75 años, en 1951, una vecina de la calle Mantelería perdía un dedo al sufrir un accidente cuando intentaba bajar una tina de ropa sucia para llevarla a un lavadero situado en las cercanías del Orzán.

El Corte Inglés celebra su cumpleaños en la ciudad regalando rosas y copas de cava

Los coruñeses serán partícipes de los actos festivos que organiza El Corte Inglés para las próximas semanas con el objeto de celebrar sus quince años en la ciudad. Empezaron con el reparto de cientos de rosas y copas de cava a las puertas del centro comercial, mientras que una inmensa tarta fue instalada en el escaparate principal como símbolo del peculiar cumpleaños. Peculiar porque El Corte Inglés quiere celebrarlo a lo grande. Por ello habrá un gran concierto y un desfile de moda, como centro de los actos festivos. También habrá una exposición de la historia del traje.

La legalización de furtivos en la ría de O Burgo está teniendo sus primeras consecuencias. Varios ilegales, que se encuentran realizando un curso de mariscador de la Xunta, ya han amenazado con bajar a la ría si dentro de una semana no se conceden más carnés.

Un operario de Grúas Garaboa está ingresado en la UCI del Juan Canalejo tras sufrir un atropello en la avenida de Alfonso Molina cuando estaba cargando un vehículo averiado. El conductor se dio a la fuga, pero a los pocos minutos regresó al lugar y se entregó. Tras dar positivo en la prueba de alcoholemia fue detenido.

Una vecina pierde un dedo al intentar bajar una tina de ropa de un lavadero

La vecina de la calle Mantelería 2, tercero, de 40 años, al intentar bajar una tina de ropa en el lavadero que está instalado en las cercanías del Orzán, se le cayó sobre la mano izquierda y le produjo la amputación traumática de la falange distal del dedo anular. Fue curada en la Casa de Socorro del Hospital, donde calificaron de leve su estado.

También en sucesos, en la Casa de Socorro del Hospital fue curada Inés Alonso Cabello, de 56 años, domiciliada en Ángel Rebollo 15, de una herida incisa de cuatro centímetros de extensión, de carácter leve, en la región occipital, que se causó al caerse por las escaleras de su casa.

En el local del Conservatorio de Música, tendrá lugar el acto de clausura del cursillo que por delegación del Instituto Nacional de Psicotecnia y patrocinado por el Ayuntamiento, ha realizado el maestro Molinari.

Por último, los huérfanos de periodistas acogidos en el Colegio de San Isidoro, que han pasado una temporada de verano en Ameigenda, pasarán por La Coruña de regreso hacia Madrid, para donde saldrán en el expreso de las ocho de la noche.