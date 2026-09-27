Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Hace 25 años | El Ayuntamiento elimina el 80% de los vertidos ilegales en menos de un año


Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
27/09/2026 04:00
PEARREDONDA *** Local Caption *** 10 MAYO 2001 PAGINA 5LOCALIZAN EN LA CORUA MAS DE TREINTA VERTEDEROS INCONTROLADOS EN LA IMAGEN ESCOMBROS EN LA ZONA DEL AGRA I
Arrojar escombros a la vía pública se castiga con multas de entre 100.000 y cinco millones de pesetas 
Archivo El Ideal Gallego
beowner620V2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Hace 25 años El Ayuntamiento eliminaba el 80 % de los vertidos ilegales en menos de un año. Mientras, hace 75 años, en 1951, una vecina de la calle Mantelería perdía un dedo al sufrir un accidente cuando intentaba bajar una tina de ropa sucia para llevarla a un lavadero situado en las cercanías del Orzán.

El Ayuntamiento elimina el 80 % de los vertidos ilegales en menos de un año

Las escombreras ilegales están en peligro de extinción. La campaña iniciada en enero por el Ayuntamiento ha dado sus frutos antes de cerrar el año y el 80 por ciento de los vertederos incontrolados ya han pasado a mejor vida. Las inspecciones y el endurecimiento de las sanciones son los culpables de esta repentina y vertiginosa disminución de las mpontañas de basura que hasta hace sólo cuatro meses campaban a sus anchas en más de treinta zonas de la ciudad. 

La legalización de furtivos en la ría de O Burgo está teniendo sus primeras consecuencias. Varios ilegales, que se encuentran realizando un curso de mariscador de la Xunta, ya han amenazado con bjar a la ría si dentro de una semana no se conceden más carnés. 

Un operario de Grúas Garaboa está ingresado en la UCI del Juan Canalejo tras sufrir un atropello en la avenida de Alfonso Molina cuando estaba cargando un vehículo averiado. El conductor se dio a la fuga, pero a los pocos minutos regresó al lugar y se entregó. Tras dar positivo en la prueba de alcoholemia fue detenido.

Una vecina pierde un dedo al intentar bajar una tina de ropa de un lavadero

La vecina de la calle Mantelería 2, tercero, de 40 años, al intentar bajar una tina de ropa en el lavadero que está instalado en las cercanías del Orzán, se le cayó sobre la mano izquierda y le produjo la amputación traumática de la falange distal del dedo anular. Fue curada en la Casa de Socorro del Hospital, donde calificaron de leve su estado. 

También en sucesos, en la Casa de Socorro del Hospital fue curada Inés Alonso Cabello, de 56 años, domiciliada en Ángel Rebollo 15, de una herida incisa de cuatro centímetros de extensión, de carácter leve, en la región occipital, que se causó al caerse por las escaleras de su casa. 

En el local del Conservatorio de Música, tendrá lugar el acto de clausura del cursillo que por delegación del Instituto Nacional de Psicotecnia y patrocinado por el Ayuntamiento, ha realizado el maestro Molinari

Por último, los huérfanos de periodistas acogidos en el Colegio de San Isidoro, que han pasado una temporada de verano en Ameigenda, pasarán por La Coruña de regreso hacia Madrid, para donde saldrán en el expreso de las ocho de la noche.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Bomberos de A Coruña

Los Bomberos desalojarán el ayuntamiento con motivo de la Semana da Prevención 2026
Redacción
Iglesia de San Jorge

La parroquia de San Jorge organiza unas conferencias y una peregrinación a Santander por la beatificación de Luis Mosquera
Doda Vázquez
Accidente en Curtis este domingo

Heridos dos adultos y una niña tras chocar con un camión en Curtis
Redacción
Secuencia de 'La bola negra' en la que Lorca y Rodríguez Rapún hablan de Linares Rivas

Lorca y la conexión literaria gallega de ‘La bola negra’
Óscar Ulla