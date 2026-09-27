Hace 25 años | El Ayuntamiento elimina el 80% de los vertidos ilegales en menos de un año

Arrojar escombros a la vía pública se castiga con multas de entre 100.000 y cinco millones de pesetas Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años El Ayuntamiento eliminaba el 80 % de los vertidos ilegales en menos de un año. Mientras, hace 75 años, en 1951, una vecina de la calle Mantelería perdía un dedo al sufrir un accidente cuando intentaba bajar una tina de ropa sucia para llevarla a un lavadero situado en las cercanías del Orzán.

El Ayuntamiento elimina el 80 % de los vertidos ilegales en menos de un año

Las escombreras ilegales están en peligro de extinción. La campaña iniciada en enero por el Ayuntamiento ha dado sus frutos antes de cerrar el año y el 80 por ciento de los vertederos incontrolados ya han pasado a mejor vida. Las inspecciones y el endurecimiento de las sanciones son los culpables de esta repentina y vertiginosa disminución de las mpontañas de basura que hasta hace sólo cuatro meses campaban a sus anchas en más de treinta zonas de la ciudad.

La legalización de furtivos en la ría de O Burgo está teniendo sus primeras consecuencias. Varios ilegales, que se encuentran realizando un curso de mariscador de la Xunta, ya han amenazado con bjar a la ría si dentro de una semana no se conceden más carnés.

Un operario de Grúas Garaboa está ingresado en la UCI del Juan Canalejo tras sufrir un atropello en la avenida de Alfonso Molina cuando estaba cargando un vehículo averiado. El conductor se dio a la fuga, pero a los pocos minutos regresó al lugar y se entregó. Tras dar positivo en la prueba de alcoholemia fue detenido.

Una vecina pierde un dedo al intentar bajar una tina de ropa de un lavadero

La vecina de la calle Mantelería 2, tercero, de 40 años, al intentar bajar una tina de ropa en el lavadero que está instalado en las cercanías del Orzán, se le cayó sobre la mano izquierda y le produjo la amputación traumática de la falange distal del dedo anular. Fue curada en la Casa de Socorro del Hospital, donde calificaron de leve su estado.

También en sucesos, en la Casa de Socorro del Hospital fue curada Inés Alonso Cabello, de 56 años, domiciliada en Ángel Rebollo 15, de una herida incisa de cuatro centímetros de extensión, de carácter leve, en la región occipital, que se causó al caerse por las escaleras de su casa.

En el local del Conservatorio de Música, tendrá lugar el acto de clausura del cursillo que por delegación del Instituto Nacional de Psicotecnia y patrocinado por el Ayuntamiento, ha realizado el maestro Molinari.

Por último, los huérfanos de periodistas acogidos en el Colegio de San Isidoro, que han pasado una temporada de verano en Ameigenda, pasarán por La Coruña de regreso hacia Madrid, para donde saldrán en el expreso de las ocho de la noche.