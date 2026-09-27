El Tequeño despachó 1.000 unidades en su último día y se quedó sin existencias a las seis de la tarde

Javier Pastoriza, junto a Yago Azcárraga y Sandra Vázquez Joaquín Abad

Nadie sabe con exactitud hasta qué punto la despedida de El Tequeño de María Pita fue definitiva, pero por las dudas muchos coruñeses quisieron darse un capricho y acompañar a Flor Rodríguez y José Ángel Pastoriza en su última jornada como trabajadores antes de jubilarse. Porque eso es lo que rezaba un cartel en la barra: “Cerramos por jubilación. Muchas gracias por estos 40 años”.

El comercio del centro de A Coruña, ante el cierre de El Tequeño: “No podemos calcular todas las gracias que darles” Más información

El sábado y el domingo se despacharon 2.000 tequeños, aunque lo de ayer fue de locura. Resulta un clásico para los habituales el aviso en las pantallas que reza “últimos tequeños”, y apenas hubo un par de minutos entre la advertencia y la frustración de muchos. A las 18.07 minutos el mensaje cambió a “tequeños agotados”. En unas pocas horas habían volado un millar de los famosos antojos venezolanos que la familia Pastoriza se encargó de introducir en A Coruña.

¿Cuánto ganan los bares de María Pita durante las fiestas de A Coruña? Más información

Los últimos afortunados en degustarlos fueron Yago Azcárraga y Sandra Vázquez, dos jóvenes que crecieron con El Tequeño y que afirman: “Se pierde una parte de A Coruña”. Detrás de ellos, cuando la propiedad advirtió que no habría más, la cara de los que hacían pacientes la cola era un poema. Porque mientras muchos locales de hostelería descansan, a las seis de la tarde, El Tequeño sigue despachando tapas y raciones con alegría.

La Zona Comercial Obelisco ya percibe un consumo más reducido Más información

Lo de Begoña y Carlos, muy vinculados a la hostelería, ya fue un atracón de despedida planificado. Se hicieron con más de una decena (lo que generó ansiedad entre los que estaban esperando su turno), y montaron una 'merendola' con amigos en la terraza de María Pita. “El Tequeño es un referente de la ciudad y Lito un amigo personal, veníamos aquí desde niños”, indica uno de ellos. Uno de esos pequeños placeres de ser coruñés que, al menos por un tiempo, no podrá disfrutarse. Porque el cierre, o no, de El Tequeño también va de eso: del modelo de terrazas del futuro y del plan de viabilidad.

De eso de cuentas no se preocupa mucho Matías, quien a lo largo de sus 12 años de vida ha convertido el tequeño en parte de su dieta. Por si acaso, en el último día se llevó seis para casa. Solamente con esos tres casos de clientes finales puede entenderse lo fácil que es llegar a 1.000. Y todo ello mientras los clientes de toda la vida dan las gracias a los recién jubilados e intentar arrancarle información a su hijo de cara a la permanencia de la marca Tequeño.