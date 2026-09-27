El festival Intersección de A Coruña inaugura dos exposiciones en la Fundación Luis Seoane

Cartel de una edición pasada de Intersección Archivo El Ideal Gallego

El Festival Internacional de Cine de A Coruña, Intersección, inaugurará el miércoles 30 de septiembre dos exposiciones en la Fundación Luis Seoane.

La primera muestra es ‘Órbita galega’, programada por Sara Donoso con obras de Pablo Agma, Area Erina, María X. Fernández, Pilar Marcó Padín, Jesu Moratiel y Xosé Luis Otero. La segunda, 'Fulgor', está comisariada por Laura Piñeiro, reúne trabajos de Carla Agustiño Soto, Carlota Flora, Cristina Souto y Sara Ricoy Rajoy. Ambas exposiciones se podrán visitar hasta el 27 de octubre.

El festival Intersección celebrará su novena edición del 13 al 17 de octubre, pero desde este miércoles abre una ventana en la Luis Seoane para el diálogo entre el cine y otras formas de creación.

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En esta nueva edición, el festival contará con dos focos dedicados a Square Eyes y Eva Giolo. También se dedicará un espacio destacado al cine español y gallego, con cineastas como Dora García, Antoni Muntadas, Laida Lertxundi, Irati Gorostidi, Maider Fernández Iriarte, Ainara Elgoibar, Luis E. Parés, Carla Andrade, María Cañas o Ángel Santos.