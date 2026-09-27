Decenas de personas se vuelven a concentrar en A Coruña por el derecho a la vivienda

Decenas de personas se concentraron en el Obelisco IG

Tras el desahucio de Maricarmen en Madrid hace unos días, las protestas y concentraciones por el derecho a la vivienda se multiplican por todo el país. Tras la de hace unos días, A Coruña volvió a vivir una concentración este domingo, en esta ocasión con varias decenas de personas al pie del Obelisco.

Bajo proclamas como "o pobo ten dereito a pan, traballo e teito" o "aluguer social, dereito universal" se volvió a poner el foco en la necesidad de nuevas políticas de vivienda, reclamando que se paralicen los desahucios en todo el país y que se apruebe este próximo martes, en el Consejo de Ministros, el llamado 'decreto Maricarmen', entre otros puntos, para evitar situaciones como la vivida en Madrid recientemente.