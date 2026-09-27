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A Coruña

Decenas de personas se vuelven a concentrar en A Coruña por el derecho a la vivienda

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
27/09/2026 20:37
Decenas de personas se concentraron en el Obelisco
Decenas de personas se concentraron en el Obelisco
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Tras el desahucio de Maricarmen en Madrid hace unos días, las protestas y concentraciones por el derecho a la vivienda se multiplican por todo el país. Tras la de hace unos días, A Coruña volvió a vivir una concentración este domingo, en esta ocasión con varias decenas de personas al pie del Obelisco.

Bajo proclamas como "o pobo ten dereito a pan, traballo e teito" o "aluguer social, dereito universal" se volvió a poner el foco en la necesidad de nuevas políticas de vivienda, reclamando que se paralicen los desahucios en todo el país y que se apruebe este próximo martes, en el Consejo de Ministros, el llamado 'decreto Maricarmen', entre otros puntos, para evitar situaciones como la vivida en Madrid recientemente.

MADRID, 26/09/2026.-Centenares de personas han acampado la noche de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.- EFE/ Javier Lizón

Decenas de personas acampan en la Puerta del Sol para protestar por la crisis de vivienda

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