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A Coruña

Cuentos, música y teatro para niños: así será la nueva programación de las bibliotecas de A Coruña

El programa de dinamización lectora se desarrollará entre octubre y mayo en ocho espacios de la Red de Bibliotecas Municipales

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
27/09/2026 15:16
Biblioteca de O Castrillón reformada
Biblioteca de O Castrillón 
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Las bibliotecas de A Coruña volverán a convertirse en el punto de encuentro para los más pequeños y sus familias. El Ayuntamiento pondrá en marcha entre octubre y mayo un programa de dinamización lectora con 104 actividades y más de 2.600 plazas para niños y niñas de entre 3 y 7 años. 

Para esta programación, que llevará cuentos, narración oral, música y representación escénica a ocho espacios de la Red de Bibliotecas Municipales, el Ayuntamiento destinará más de 100.000 euros. 

La propuesta pretende acercar los libros a los niños desde una perspectiva lúdica y participativa, al tiempo que fomenta que las familias compartan tiempo de ocio alrededor de la lectura.

Una de las actividades más destacadas será ‘Merendas con contos’, una iniciativa que cumple ya 32 años acercando los cuentos y los libros a niños de entre tres y siete años y a sus familias.

El programa permitirá a los participantes descubrir historias a través de diferentes formatos y, posteriormente, acceder a los ejemplares utilizados en las sesiones, ya que el Ayuntamiento priorizará aquellos títulos que forman parte del catálogo de las bibliotecas municipales. 

De esta forma, las familias podrán localizar los libros en los centros y llevárselos en préstamo de manera gratuita para continuar la experiencia en casa.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, ha señalado que el objetivo es que los niños “descubran desde las primeras edades que en la biblioteca siempre hay una historia esperándoles” y que las familias encuentren en estos espacios un lugar para compartir tiempo y disfrutar de la lectura.

Las sesiones tendrán una duración de 45 minutos y se celebrarán, inicialmente, entre las 18.00 y las 18.45 horas, de lunes a sábado.

La programación llegará a ocho espacios de la ciudad:

  • Biblioteca Ágora: lunes, 30 plazas. 
  • Biblioteca Sagrada Familia: martes, 20 plazas. 
  • Biblioteca Fórum Metropolitano: martes, 30 plazas. 
  • Biblioteca Monte Alto: miércoles, 25 plazas. 
  • Biblioteca Castrillón: jueves, 30 plazas. 
  • Biblioteca Rosales: viernes, 16 plazas. 
  • Punto de Préstamo de Mesoiro: sábado, 30 plazas. 
  • Biblioteca Durán Loriga: sábado, 20 plazas.

Las actividades estarán diseñadas desde criterios de participación, diversidad e inclusión, teniendo en cuenta las distintas edades, intereses y capacidades de los participantes.

El Ayuntamiento ha advertido de que los horarios y las fechas podrían modificarse en función de las necesidades organizativas de cada biblioteca hasta que se cierre el calendario definitivo.

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