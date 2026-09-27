Ana Vázquez | “Si esto me hubiera pasado hace diez años, no estaría aquí”

Ana Vázquez, en la fuente de Santa Catalina Foto de entrevista a Ana VÃ¡zquez, paciente con cÃ¡ncer metastÃ¡sico, como una de las protagonistas de la Carrera de la Mujer2026 Javier Alborés

Ana Vázquez Villareal (A Coruña, 1966) es una de las pacientes con cáncer metastásico que este domingo, en la Carrera de la Mujer –donde por quinto año consecutivo el movimiento #laMquefalta, impulsado por la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (Aecmm)–, estará presente para seguir poniendo voz, nombre y apellido a esta patología.

¿Qué recuerda del día en el que le diagnosticaron cáncer de mama?

El diagnóstico fue un proceso largo, unos tres meses y pico. En noviembre, el mal resultado de la mamografía; en diciembre, el de la biopsia; en enero, que por el tamaño era inoperable; y a principios de febrero, el devastador: que tenía metástasis de huesos. Durante esos tres meses no levanté cabeza, estaba aterrorizada y me pasaba el día llorando.

¿Cuánto cambió su vida desde entonces?

Dejé de trabajar. Estuve de baja y al año me dieron la incapacidad absoluta. Ese fue el cambio más grande, era profesora de Secundaria. Y después, acostumbrarme a tener días malos de estar tirada en el sofá por los efectos secundarios del tratamiento. Siempre me he negado a meterme en la cama.

¿Cómo evolucionó a lo largo de estos años?

No me puedo quejar, me dieron cuatro meses de quimio y después estuve un año con inmunoterapia hasta que recaí, después otro año con anticuerpos conjugados, consiguieron operarme el tumor primario y ahora me mantengo con inmunoterapia y hormonoterapia. Afortunadamente, mi tipo de tumor tiene muchos tratamientos eficaces. Pero tengo que estar a tratamiento toda la vida.

Acnur se alía con la Carrera de la Mujer de A Coruña para visibilizar a las refugiadas Más información

¿Cree que las personas que no sufren esta enfermedad tienden a tener esa percepción de que es una enfermedad ‘superable’?

En el caso de la mama, y erróneamente porque nos seguimos muriendo, sí. Se le quita importancia, al igual que al de próstata. Cuando afecta a órganos vitales, como el páncreas o el pulmón, casi te dan por muerto. Hoy en día importa más el tipo de célula que el órgano donde aparece, eso lo ves cuando estás dentro del sistema, desde fuera hay mucha leyenda urbana y muchísima desinformación.

¿Qué papel juega la fortaleza mental en este aspecto?

Lo es todo. Yo, que soy una persona positiva, aunque no optimista, tuve que pedir antidepresivos cuando me diagnosticaron las metástasis. Después, con el tiempo, aprendes a vivir el día a día y a seguir adelante. Lo peor es dejarse llevar por el miedo, yo solo me lo permito cuando me van a dar resultados de pruebas, si no, no lo soportaría. Aun así, el duelo de bajar al pozo cuando te dan el diagnóstico hay que pasarlo, después todo va para arriba.

“Lo peor es dejarse llevar por el miedo; yo solo me lo permito cuando me van a dar los resultados de las pruebas, si no, no lo soportaría” Ana Vázquez

¿Cómo contribuyen movimientos como #laMquefalta en este aspecto?

Movimientos como #laMquefalta son imprescindibles, aunque sólo sea por la simple razón de estar en contacto con mujeres que están pasando por lo mismo que tú, nadie te va a entender mejor. Y, por supuesto, por el tema de la visibilización social; el cáncer va camino de convertirse en un problema de salud pública, y es importante que se sepa que el de mama no es solo un lacito rosa, que, si no hay investigación, nos morimos. El 30% de los tumores primarios desarrollará metástasis en el futuro y el 6%, en el que me incluyo, ya debutará con ella. Y ojo, cada vez más jóvenes.

¿Cómo de largo es el camino de la incertidumbre médica?

Se hace eterno, pero yo creo que a partir de cierta edad todos, enfermos o no, vivimos con incertidumbre, porque le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. A mí me tranquiliza mucho estar al día de los avances científicos y de los nuevos tratamientos, no sólo en mama, sino en todos los tipos de tumores. El conocimiento es poder.

¿En algún momento perdió la esperanza?

No, los propios oncólogos me dijeron que se puede vivir mucho y muy bien con metástasis. No hay un solo profesional, desde enfermeras hasta cirujanos, que no me haya dado ánimos, y sin venderme fantasías. Y a través de la Aecmm conozco a muchas mujeres que llevan más años que yo y están bastante bien. Ahora, soy realista y perfectamente consciente de que tengo una enfermedad crónica, como otras tantas personas.

España desarrolla una 'calculadora' para predecir riesgo personalizado de cáncer de mama Más información

¿Cuál es la función que desempeña la investigación científica en este aspecto?

Sin investigación no hay vida, no hay futuro y no hay esperanza. Lo es todo en el cáncer. Si esto me hubiera pasado hace diez, quince años, probablemente ya no estaría aquí. Y no sólo es importante para la curación, también lo es para la calidad de vida durante los tratamientos. Nos morimos porque las células cancerígenas acaban mutando tarde o temprano y se necesitan tratamientos nuevos para las mutaciones. Qué sería de nosotros sin investigación.