Susto monumental en plenos Cantones de A Coruña tras el desplome de una rama de grandes dimensiones

Rama caída en La Marina junto al Copacabana

Una rama de grandes dimensiones se desplomó pasadas las 17.00 horas en plena avenida de La Marina, a la altura del Copacabana y frente al Sporting Club Casino. Afortunadamente, en ese instante apenas había viandantes en el entorno, ya que se trata un desprendimiento importante.

#Coruña | Una rama de grandes dimensiones se desploma plenos Cantones ❗ Es el tercer incidente de este tipo en lo que va de mes 👉 https://t.co/pu1okVZfSY 🎥 Carlota Blanco https://t.co/TCnWSovsx9 — El Ideal Gallego (@elidealgallego_) September 26, 2026

Los técnicos municipales están estudiando el estado del árbol en cuestión, un magnolio. También informa la Policía Local que no constan heridos, a pesar de lo aparatoso del desplome.

Un hombre resulta herido tras caerle un árbol encima en la calle Barcelona, en A Coruña Más información

Hasta la zona se desplazaron varias patrullas de la Policía Local y los Bomberos, que acordonaron una zona que ya tenía señalización de alerta por parte de las autoridades. Se trata del tercer incidente parecido en menos de un mes, ya que el pasado 3 de septiembre, durante el turno de cenas, los clientes de la Pulpeira de Melide vieron cómo se desplomaba otra rama de grandes dimensiones. Además, el 11 de septiembre sucedió algo semejante en la calle Barcelona.